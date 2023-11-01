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Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 01.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:11 01.11.2023 (обновлено: 15:34 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906710652.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 01.11.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 440 человек, российскими подразделениями отражены четыре атаки противника,... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:11
2023-11-01T15:34
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 440 человек, российскими подразделениями отражены четыре атаки противника, сообщило в среду Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.На купянском направлении "Западная" группировка войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области."Потери противника составили до 245 военнослужащих, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица "Мста-Б", а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика"", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразила две атаки штурмовых групп 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Петровского ЛНР и Серебрянского Лесничества. Также в районе Червоной Дибровы нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 63-й механизированной бригады ВСУ."Суточные потери противника составили до 200 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка АS-90 производства Великобритании", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20231101/porazhenie-1906656193.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях 445 солдат

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь в зоне СВО
Артиллерист ВС РФ ведет огонь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллерист ВС РФ ведет огонь в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 440 человек, российскими подразделениями отражены четыре атаки противника, сообщило в среду Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
На купянском направлении "Западная" группировка войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области.
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"Потери противника составили до 245 военнослужащих, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица "Мста-Б", а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика"", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразила две атаки штурмовых групп 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Петровского ЛНР и Серебрянского Лесничества. Также в районе Червоной Дибровы нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 63-й механизированной бригады ВСУ.
«
"Суточные потери противника составили до 200 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка АS-90 производства Великобритании", - уточнили в Минобороны.
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