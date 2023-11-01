https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906710558.html

Российские военные уничтожили склады ВСУ в Харьковской области

Российские военные уничтожили склады ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 01.11.2023

Российские военные уничтожили склады ВСУ в Харьковской области

У Волчанска и Огурцово Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T15:10

2023-11-01T15:10

2023-11-01T15:26

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

харьковская область

волчанск

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. У Волчанска и Огурцово Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ, сообщили в среду в Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Волчанск и Огурцово Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20231101/drony-1906715205.html

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харьковская область

волчанск

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Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, волчанск