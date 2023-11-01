https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906710558.html
Российские военные уничтожили склады ВСУ в Харьковской области
Российские военные уничтожили склады ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 01.11.2023
Российские военные уничтожили склады ВСУ в Харьковской области
У Волчанска и Огурцово Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:10
2023-11-01T15:10
2023-11-01T15:26
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
харьковская область
волчанск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906339505_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_29a5da45acbdc44029e4c0c435a7869d.jpg
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. У Волчанска и Огурцово Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ, сообщили в среду в Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Волчанск и Огурцово Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20231101/drony-1906715205.html
россия
харьковская область
волчанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906339505_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_96ad0ffe5b83e12b6dc2daa553ddb271.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Харьковская область, Волчанск
Российские военные уничтожили склады ВСУ в Харьковской области
Минобороны: российские военные уничтожили склады ВСУ в Харьковской области