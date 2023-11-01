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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.11.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.11.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T16:28
2023-11-01T16:28
2023-11-01T16:28
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 1 ноября 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отразили четыре атаки ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях. Ликвидированы 129 районов скопления живой силы и техники, два склада боеприпасов, поражены два командно-наблюдательных пункта. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили два самолета Су-27, 48 беспилотников, восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", управляемую авиационную бомбу JDAM.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 520 самолетов, 254 вертолета, 8512 беспилотников, 441 зенитный ракетный комплекс, 1172 реактивные системы залпового огня, 13 089 танков и других бронемашин, 6941 орудие полевой артиллерии и 14 865 единиц автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
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россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 1 ноября 2023 года
За минувшие сутки российские подразделения отразили четыре атаки ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях. Ликвидированы 129 районов скопления живой силы и техники, два склада боеприпасов, поражены два командно-наблюдательных пункта. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили два самолета Су-27, 48 беспилотников, восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", управляемую авиационную бомбу JDAM.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 520 самолетов, 254 вертолета, 8512 беспилотников, 441 зенитный ракетный комплекс, 1172 реактивные системы залпового огня, 13 089 танков и других бронемашин, 6941 орудие полевой артиллерии и 14 865 единиц автомобильной техники.