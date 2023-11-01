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Расчеты ПЗРК ивановских десантников сбили беспилотники ВСУ у Артемовска
Расчеты ПЗРК ивановских десантников сбили беспилотники ВСУ у Артемовска - РИА Новости, 01.11.2023
Расчеты ПЗРК ивановских десантников сбили беспилотники ВСУ у Артемовска
Расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов "Верба" ивановских десантников уничтожили украинские беспилотники к северу от Артемовска в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T07:02
2023-11-01T07:02
2023-11-01T07:03
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов "Верба" ивановских десантников уничтожили украинские беспилотники к северу от Артемовска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба" ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили БПЛА ВСУ на артемовском направлении", - говорится в сообщении. Уточняется, что в процессе несения боевого дежурства расчеты обнаружили воздушные цели. В результате грамотных действий расчетов цели взяты на сопровождение и уничтожены. "За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО ВДВ сотни сбитых различных БпЛА украинских войск. Только за прошедшую неделю один из расчетов ПВО ивановских десантников сбил в небе над нашими позициями более 10 беспилотников ВСУ", - отметили в сообщении.
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Расчеты ПЗРК ивановских десантников сбили беспилотники ВСУ у Артемовска
МО: расчеты ПЗРК "Верба" ивановских десантников сбили БПЛА ВСУ у Артемовска