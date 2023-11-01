https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906584264.html

Расчеты ПЗРК ивановских десантников сбили беспилотники ВСУ у Артемовска

Расчеты ПЗРК ивановских десантников сбили беспилотники ВСУ у Артемовска - РИА Новости, 01.11.2023

Расчеты ПЗРК ивановских десантников сбили беспилотники ВСУ у Артемовска

Расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов "Верба" ивановских десантников уничтожили украинские беспилотники к северу от Артемовска в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T07:02

2023-11-01T07:02

2023-11-01T07:03

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155246/88/1552468881_0:0:2947:1658_1920x0_80_0_0_8e33fc3b1614a78a196e3b154a79fbd9.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов "Верба" ивановских десантников уничтожили украинские беспилотники к северу от Артемовска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба" ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили БПЛА ВСУ на артемовском направлении", - говорится в сообщении. Уточняется, что в процессе несения боевого дежурства расчеты обнаружили воздушные цели. В результате грамотных действий расчетов цели взяты на сопровождение и уничтожены. "За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО ВДВ сотни сбитых различных БпЛА украинских войск. Только за прошедшую неделю один из расчетов ПВО ивановских десантников сбил в небе над нашими позициями более 10 беспилотников ВСУ", - отметили в сообщении.

https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906581611.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, артемовск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф