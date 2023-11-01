Рейтинг@Mail.ru
Расчеты ПЗРК ивановских десантников сбили беспилотники ВСУ у Артемовска - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 01.11.2023 (обновлено: 07:03 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906584264.html
Расчеты ПЗРК ивановских десантников сбили беспилотники ВСУ у Артемовска
Расчеты ПЗРК ивановских десантников сбили беспилотники ВСУ у Артемовска - РИА Новости, 01.11.2023
Расчеты ПЗРК ивановских десантников сбили беспилотники ВСУ у Артемовска
Расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов "Верба" ивановских десантников уничтожили украинские беспилотники к северу от Артемовска в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T07:02
2023-11-01T07:03
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155246/88/1552468881_0:0:2947:1658_1920x0_80_0_0_8e33fc3b1614a78a196e3b154a79fbd9.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов "Верба" ивановских десантников уничтожили украинские беспилотники к северу от Артемовска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба" ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили БПЛА ВСУ на артемовском направлении", - говорится в сообщении. Уточняется, что в процессе несения боевого дежурства расчеты обнаружили воздушные цели. В результате грамотных действий расчетов цели взяты на сопровождение и уничтожены. "За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО ВДВ сотни сбитых различных БпЛА украинских войск. Только за прошедшую неделю один из расчетов ПВО ивановских десантников сбил в небе над нашими позициями более 10 беспилотников ВСУ", - отметили в сообщении.
https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906581611.html
артемовск
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155246/88/1552468881_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_e311244e0722c3a350e06550e405f2ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, артемовск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ
Расчеты ПЗРК ивановских десантников сбили беспилотники ВСУ у Артемовска

МО: расчеты ПЗРК "Верба" ивановских десантников сбили БПЛА ВСУ у Артемовска

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВоеннослужащий с ПЗРК "Верба"
Военнослужащий с ПЗРК Верба - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Военнослужащий с ПЗРК "Верба". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов "Верба" ивановских десантников уничтожили украинские беспилотники к северу от Артемовска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба" ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили БПЛА ВСУ на артемовском направлении", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в процессе несения боевого дежурства расчеты обнаружили воздушные цели. В результате грамотных действий расчетов цели взяты на сопровождение и уничтожены.
"За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО ВДВ сотни сбитых различных БпЛА украинских войск. Только за прошедшую неделю один из расчетов ПВО ивановских десантников сбил в небе над нашими позициями более 10 беспилотников ВСУ", - отметили в сообщении.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Бойцы бригады "Днепр" отрабатывают бои в условиях населенного пункта
Вчера, 05:26
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала