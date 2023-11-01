https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906571086.html

Гагин рассказал о действиях ВСУ на фоне провалов на фронте

Гагин рассказал о действиях ВСУ на фоне провалов на фронте - РИА Новости, 01.11.2023

Гагин рассказал о действиях ВСУ на фоне провалов на фронте

Украинские военные, не добиваясь успехов на фронте, стараются поразить гражданское население и инфраструктуру, об этом РИА Новости заявил советник главы ДНР Ян... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T01:47

2023-11-01T01:47

2023-11-01T01:47

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

буденновский район

ян гагин

денис пушилин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские военные, не добиваясь успехов на фронте, стараются поразить гражданское население и инфраструктуру, об этом РИА Новости заявил советник главы ДНР Ян Гагин. "Удары по городу (Донецку) связаны с активизацией боевых действий на донецком направлении. Противник, не добиваясь каких-то серьезных успехов на фронте, старается поразить именно гражданское население и гражданскую инфраструктуру. На мой взгляд, это абсолютно бесчеловечно, это очередной акт геноцида от режима (Владимира) Зеленского", - заявил Гагин. Он также отметил, что обстрел Буденновского района Донецка в очередной раз повторил практику украинских военных, которые намеренно проводят повторные обстрелы мест, на которых работают спасатели и медики. "Противник после первого удара нанес еще одни удары, зная, что за пострадавшими приедут спасатели, и с целью попасть именно в них. Это старая практика, и противник так уже давно поступал, когда на помощь пострадавшим приезжали медики и спасатели, которые тоже получали огневое поражение", - добавил советник главы ДНР. Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что два человека, среди которых и сотрудник МЧС, погибли в результате обстрелов Буденновского района Донецка во вторник, еще 12 человек получили ранения, среди них - и два спасателя. По словам Пушилина, сотрудники МЧС пострадали в результате повторного обстрела во время тушения пожара.

https://ria.ru/20231101/ranenie-1906566911.html

донецкая народная республика

донецк

буденновский район

россия

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донецкая народная республика, донецк, буденновский район, ян гагин, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия