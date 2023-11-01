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Гагин рассказал о действиях ВСУ на фоне провалов на фронте - РИА Новости, 01.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:47 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906571086.html
Гагин рассказал о действиях ВСУ на фоне провалов на фронте
Гагин рассказал о действиях ВСУ на фоне провалов на фронте - РИА Новости, 01.11.2023
Гагин рассказал о действиях ВСУ на фоне провалов на фронте
Украинские военные, не добиваясь успехов на фронте, стараются поразить гражданское население и инфраструктуру, об этом РИА Новости заявил советник главы ДНР Ян... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T01:47
2023-11-01T01:47
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
буденновский район
ян гагин
денис пушилин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские военные, не добиваясь успехов на фронте, стараются поразить гражданское население и инфраструктуру, об этом РИА Новости заявил советник главы ДНР Ян Гагин. "Удары по городу (Донецку) связаны с активизацией боевых действий на донецком направлении. Противник, не добиваясь каких-то серьезных успехов на фронте, старается поразить именно гражданское население и гражданскую инфраструктуру. На мой взгляд, это абсолютно бесчеловечно, это очередной акт геноцида от режима (Владимира) Зеленского", - заявил Гагин. Он также отметил, что обстрел Буденновского района Донецка в очередной раз повторил практику украинских военных, которые намеренно проводят повторные обстрелы мест, на которых работают спасатели и медики. "Противник после первого удара нанес еще одни удары, зная, что за пострадавшими приедут спасатели, и с целью попасть именно в них. Это старая практика, и противник так уже давно поступал, когда на помощь пострадавшим приезжали медики и спасатели, которые тоже получали огневое поражение", - добавил советник главы ДНР. Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что два человека, среди которых и сотрудник МЧС, погибли в результате обстрелов Буденновского района Донецка во вторник, еще 12 человек получили ранения, среди них - и два спасателя. По словам Пушилина, сотрудники МЧС пострадали в результате повторного обстрела во время тушения пожара.
https://ria.ru/20231101/ranenie-1906566911.html
донецкая народная республика
донецк
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донецкая народная республика, донецк, буденновский район, ян гагин, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Буденновский район, Ян Гагин, Денис Пушилин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
Гагин рассказал о действиях ВСУ на фоне провалов на фронте

Гагин: ВСУ на фоне провалов на фронте пытаются бить по мирному населению

© AP Photo / LIBKOSВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские военные, не добиваясь успехов на фронте, стараются поразить гражданское население и инфраструктуру, об этом РИА Новости заявил советник главы ДНР Ян Гагин.
«
"Удары по городу (Донецку) связаны с активизацией боевых действий на донецком направлении. Противник, не добиваясь каких-то серьезных успехов на фронте, старается поразить именно гражданское население и гражданскую инфраструктуру. На мой взгляд, это абсолютно бесчеловечно, это очередной акт геноцида от режима (Владимира) Зеленского", - заявил Гагин.
Он также отметил, что обстрел Буденновского района Донецка в очередной раз повторил практику украинских военных, которые намеренно проводят повторные обстрелы мест, на которых работают спасатели и медики.
"Противник после первого удара нанес еще одни удары, зная, что за пострадавшими приедут спасатели, и с целью попасть именно в них. Это старая практика, и противник так уже давно поступал, когда на помощь пострадавшим приезжали медики и спасатели, которые тоже получали огневое поражение", - добавил советник главы ДНР.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что два человека, среди которых и сотрудник МЧС, погибли в результате обстрелов Буденновского района Донецка во вторник, еще 12 человек получили ранения, среди них - и два спасателя. По словам Пушилина, сотрудники МЧС пострадали в результате повторного обстрела во время тушения пожара.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкБуденновский районЯн ГагинДенис ПушилинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссия
 
 
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