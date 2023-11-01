https://ria.ru/20231101/soveschanie-1906583589.html
Хоценко принял участие в совещании по вопросам нацбезопасности в Сибири
Хоценко принял участие в совещании по вопросам нацбезопасности в Сибири - РИА Новости, 01.11.2023
Хоценко принял участие в совещании по вопросам нацбезопасности в Сибири
Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в совещании по вопросам национальной безопасности в Сибири, рассказали в пресс-службе правительства... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T06:40
2023-11-01T06:40
2023-11-01T06:40
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ОМСК, 1 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в совещании по вопросам национальной безопасности в Сибири, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Выездное совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности на территории Сибири провел 31 октября секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в Томске. В нем приняли участие полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев, главы сибирских регионов, а также представители федеральных министерств и ведомств. "России сейчас, как никогда прежде, необходимо сплочение и единение, чтобы ни одна вражеская провокация не могла достигнуть своих подлых целей и разобщить нас. Мы обязаны сохранить и приумножить научно-технический, промышленный, аграрный и культурный потенциал России. Именно на такой курс ориентирует наш Президент Владимир Владимирович Путин. И Омская область сделает все, чтобы с этой задачей справиться", - отметил Виталий Хоценко в своём Telegram-канале. Основная тема совещания – меры по обеспечению технологического суверенитета России с учетом потенциала регионов.
https://ria.ru/20230908/svyaz-1894924294.html
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Омская область , Россия, Омская область, Томск, Виталий Хоценко, Николай Патрушев, Политика
Хоценко принял участие в совещании по вопросам нацбезопасности в Сибири
Хоценко принял участие в совещании по вопросам нацбезопасности в Сибири
ОМСК, 1 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в совещании по вопросам национальной безопасности в Сибири, рассказали в пресс-службе правительства Омской области.
Выездное совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности на территории Сибири провел 31 октября секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев
в Томске
. В нем приняли участие полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев, главы сибирских регионов, а также представители федеральных министерств и ведомств.
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"России сейчас, как никогда прежде, необходимо сплочение и единение, чтобы ни одна вражеская провокация не могла достигнуть своих подлых целей и разобщить нас. Мы обязаны сохранить и приумножить научно-технический, промышленный, аграрный и культурный потенциал России. Именно на такой курс ориентирует наш Президент Владимир Владимирович Путин. И Омская область сделает все, чтобы с этой задачей справиться", - отметил Виталий Хоценко в своём Telegram-канале.
Основная тема совещания – меры по обеспечению технологического суверенитета России с учетом потенциала регионов.
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