https://ria.ru/20231101/soveschanie-1906583589.html

Хоценко принял участие в совещании по вопросам нацбезопасности в Сибири

Хоценко принял участие в совещании по вопросам нацбезопасности в Сибири - РИА Новости, 01.11.2023

Хоценко принял участие в совещании по вопросам нацбезопасности в Сибири

Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в совещании по вопросам национальной безопасности в Сибири, рассказали в пресс-службе правительства... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T06:40

2023-11-01T06:40

2023-11-01T06:40

омская область

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омская область

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политика

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ОМСК, 1 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в совещании по вопросам национальной безопасности в Сибири, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Выездное совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности на территории Сибири провел 31 октября секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в Томске. В нем приняли участие полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев, главы сибирских регионов, а также представители федеральных министерств и ведомств. "России сейчас, как никогда прежде, необходимо сплочение и единение, чтобы ни одна вражеская провокация не могла достигнуть своих подлых целей и разобщить нас. Мы обязаны сохранить и приумножить научно-технический, промышленный, аграрный и культурный потенциал России. Именно на такой курс ориентирует наш Президент Владимир Владимирович Путин. И Омская область сделает все, чтобы с этой задачей справиться", - отметил Виталий Хоценко в своём Telegram-канале. Основная тема совещания – меры по обеспечению технологического суверенитета России с учетом потенциала регионов.

https://ria.ru/20230908/svyaz-1894924294.html

https://ria.ru/20230816/stroitelstvo-1890378293.html

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россия, омская область, томск, виталий хоценко, николай патрушев, политика