https://ria.ru/20231101/soboleznovaniya-1906569809.html
МЧС выразило соболезнования в связи с гибелью пожарного в Донецке
МЧС выразило соболезнования в связи с гибелью пожарного в Донецке - РИА Новости, 01.11.2023
МЧС выразило соболезнования в связи с гибелью пожарного в Донецке
МЧС России выражает глубокие соболезнования в связи с гибелью пожарного Сергея Осипенко в результате обстрелов Буденновского района Донецка, сообщается в... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T01:29
2023-11-01T01:29
2023-11-01T01:29
специальная военная операция на украине
донецк
россия
буденновский район
денис пушилин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. МЧС России выражает глубокие соболезнования в связи с гибелью пожарного Сергея Осипенко в результате обстрелов Буденновского района Донецка, сообщается в Telegram-канале ведомства. В ведомстве отметили, что после обстрела Донецка произошел пожар на железнодорожной станции Мушкетово, уже при ликвидации возгорания сотрудники МЧС подверглись повторному артиллерийскому удару со стороны ВСУ. "Руководство и весь коллектив МЧС России выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью пожарного Донецка Сергея Осипенко... За его плечами сотни спасенных человеческих жизней, колоссальный опыт работы, особенно в период активных боевых действий. Он был верным другом и старшим товарищем, надежным командиром и бесстрашным героем, который погиб, исполняя свой служебный долг", - говорится в сообщении. Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что два человека, среди которых и сотрудник МЧС, погибли в результате обстрелов Буденновского района Донецка во вторник, еще 12 человек получили ранения, среди них - и два спасателя. По словам Пушилина, сотрудники МЧС пострадали в результате повторного обстрела во время тушения пожара.
https://ria.ru/20231101/ranenie-1906566911.html
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донецк, россия, буденновский район, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Россия, Буденновский район, Денис Пушилин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Происшествия
МЧС выразило соболезнования в связи с гибелью пожарного в Донецке
МЧС выразило соболезнования в связи с гибелью пожарного при обстрелах Донецка