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Российская ПВО сможет сбить все украинские F-16 за 20 дней, сообщил Шойгу - РИА Новости, 01.11.2023
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12:56 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/shoygu-1906654177.html
Российская ПВО сможет сбить все украинские F-16 за 20 дней, сообщил Шойгу
Российская ПВО сможет сбить все украинские F-16 за 20 дней, сообщил Шойгу - РИА Новости, 01.11.2023
Российская ПВО сможет сбить все украинские F-16 за 20 дней, сообщил Шойгу
Российская ПВО, если отталкиваться от опыта СВО, может сбить все запланированные к поставке Киеву истребители F-16 примерно за 20 дней, заявил министр обороны... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:56
2023-11-01T12:56
киев
россия
украина
сергей шойгу
f-16
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российская ПВО, если отталкиваться от опыта СВО, может сбить все запланированные к поставке Киеву истребители F-16 примерно за 20 дней, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. На селекторном совещании в Минобороны он сообщил, что за месяца ПВО сбила 37 украинских самолетов. "Хочу отметить, что 37 самолетов – это почти в 2 раза больше того количества, которое гарантированно обещано поставкам Украине по самолетам F-16. То есть при такой работе наши системы противовоздушной обороны это примерно на 20 дней работы", - сказал Шойгу.
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киев, россия, украина, сергей шойгу, f-16
Киев, Россия, Украина, Сергей Шойгу, F-16
Российская ПВО сможет сбить все украинские F-16 за 20 дней, сообщил Шойгу

Шойгу: российская ПВО сможет сбить все украинские F-16 за 20 дней

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО
Работа зенитно-ракетной системы ПВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
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Работа зенитно-ракетной системы ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российская ПВО, если отталкиваться от опыта СВО, может сбить все запланированные к поставке Киеву истребители F-16 примерно за 20 дней, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
На селекторном совещании в Минобороны он сообщил, что за месяца ПВО сбила 37 украинских самолетов.
"Хочу отметить, что 37 самолетов – это почти в 2 раза больше того количества, которое гарантированно обещано поставкам Украине по самолетам F-16. То есть при такой работе наши системы противовоздушной обороны это примерно на 20 дней работы", - сказал Шойгу.
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КиевРоссияУкраинаСергей ШойгуF-16
 
 
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