https://ria.ru/20231101/shoygu-1906654177.html

Российская ПВО сможет сбить все украинские F-16 за 20 дней, сообщил Шойгу

Российская ПВО сможет сбить все украинские F-16 за 20 дней, сообщил Шойгу - РИА Новости, 01.11.2023

Российская ПВО сможет сбить все украинские F-16 за 20 дней, сообщил Шойгу

Российская ПВО, если отталкиваться от опыта СВО, может сбить все запланированные к поставке Киеву истребители F-16 примерно за 20 дней, заявил министр обороны... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:56

2023-11-01T12:56

2023-11-01T12:56

киев

россия

украина

сергей шойгу

f-16

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российская ПВО, если отталкиваться от опыта СВО, может сбить все запланированные к поставке Киеву истребители F-16 примерно за 20 дней, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. На селекторном совещании в Минобороны он сообщил, что за месяца ПВО сбила 37 украинских самолетов. "Хочу отметить, что 37 самолетов – это почти в 2 раза больше того количества, которое гарантированно обещано поставкам Украине по самолетам F-16. То есть при такой работе наши системы противовоздушной обороны это примерно на 20 дней работы", - сказал Шойгу.

https://radiosputnik.ria.ru/20231030/laboratorii-1906084282.html

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киев, россия, украина, сергей шойгу, f-16