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Российская ПВО сможет сбить все украинские F-16 за 20 дней, сообщил Шойгу
Российская ПВО сможет сбить все украинские F-16 за 20 дней, сообщил Шойгу - РИА Новости, 01.11.2023
Российская ПВО сможет сбить все украинские F-16 за 20 дней, сообщил Шойгу
Российская ПВО, если отталкиваться от опыта СВО, может сбить все запланированные к поставке Киеву истребители F-16 примерно за 20 дней, заявил министр обороны... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:56
2023-11-01T12:56
2023-11-01T12:56
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украина
сергей шойгу
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российская ПВО, если отталкиваться от опыта СВО, может сбить все запланированные к поставке Киеву истребители F-16 примерно за 20 дней, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. На селекторном совещании в Минобороны он сообщил, что за месяца ПВО сбила 37 украинских самолетов. "Хочу отметить, что 37 самолетов – это почти в 2 раза больше того количества, которое гарантированно обещано поставкам Украине по самолетам F-16. То есть при такой работе наши системы противовоздушной обороны это примерно на 20 дней работы", - сказал Шойгу.
https://radiosputnik.ria.ru/20231030/laboratorii-1906084282.html
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киев, россия, украина, сергей шойгу, f-16
Киев, Россия, Украина, Сергей Шойгу, F-16
Российская ПВО сможет сбить все украинские F-16 за 20 дней, сообщил Шойгу
Шойгу: российская ПВО сможет сбить все украинские F-16 за 20 дней