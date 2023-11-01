https://ria.ru/20231101/shebekino-1906620267.html

При обстреле Шебекино во вторник пострадала женщина

При обстреле Шебекино во вторник пострадала женщина - РИА Новости, 01.11.2023

При обстреле Шебекино во вторник пострадала женщина

Женщина получила легкие ранения при украинском обстреле города Шебекино во вторник, от госпитализации она отказалась, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T10:57

2023-11-01T10:57

2023-11-01T10:58

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Женщина получила легкие ранения при украинском обстреле города Шебекино во вторник, от госпитализации она отказалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале. В среду в своем Telegram-канале губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 31 октября. За прошедшие сутки украинские военные обстреляли шесть приграничных муниципалитетов 99 снарядами, включая четыре взрывных устройства, сброшенных с дронов. Снаряды были выпущены из разных видов вооружений, в том числе артиллерии, минометов, танка и РСЗО "Град". Один беспилотник был сбит системой ПВО в Грайворонском округе. В результате обстрелов в городе Шебекино осколками повреждены три частных домовладения, здание автотранспортного предприятия, а также ЛЭП. "В Шебекинском городском округе из артиллерии дважды обстреляли город Шебекино – зафиксировано 3 прилета. Есть пострадавшая – женщина с переломом кисти, ушибами грудной клетки и мягких тканей носа. Вся необходимая медицинская помощь ей была оказана в больнице, от госпитализации она отказалась... Также по окраине Шебекино выпущен один снаряд из РСЗО "Град". Никто не пострадал, повреждено производственно-складское помещение одного из предприятий", - написал Гладков. Он добавил, что по селу Новая Таволжанка выпущено 7 минометных и 3 танковых снаряда, по хутору Балки, Марьино и МАПП "Шебекино" в сумме 16 минометных снарядов. В селе Муром с дрона сброшено 3 взрывных устройства, также по селу выпущено 3 минометных снаряда. По данным губернатора, в Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 4 артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка – 2. В селе Солнцевка с дрона сброшено взрывное устройство. В Валуйском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Долгое. В Волоконовском районе по окраине села Коновалово выпущено 9 артиллерийских снарядов. Окраину хутора Старый обстреляли 12 раз из гранатомета и 8 раз из миномета. "В Грайворонском городском округе над хутором Масычево силами ПВО сбит БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле. По окраине села Заречье-Первое выпущено 9 минометных снарядов, по окраинам сел Безымено и Сподарюшино – 6 и 4 минометных снарядов соответственно. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений", - уточнил глава региона. В Краснояружском районе, по словам губернатора, окраина села Вязовое обстреляна 4 раза из артиллерии. По окраине поселка Задорожный выпущено 3 артиллерийских снаряда, повреждена ЛЭП. Сейчас подача электроэнергии восстановлена, добавил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231031/bespilotnik-1906522156.html

https://ria.ru/20231031/obstrel-1906361786.html

шебекино

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков