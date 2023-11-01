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В Уфе спасли мужчину, уснувшего в вентиляционном коробе в шахте лифта
В Уфе спасли мужчину, уснувшего в вентиляционном коробе в шахте лифта - РИА Новости, 01.11.2023
В Уфе спасли мужчину, уснувшего в вентиляционном коробе в шахте лифта
Уфимские спасатели вызволили молодого человека из шахты лифта, он забрался до 12-го этажа и уснул в вентиляционном коробе, сообщили в управлении гражданской... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:44
2023-11-01T11:44
2023-11-01T12:44
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УФА, 1 ноя — РИА Новости. Уфимские спасатели вызволили молодого человека из шахты лифта, он забрался до 12-го этажа и уснул в вентиляционном коробе, сообщили в управлении гражданской защиты города. Спасателям позвонил уфимец и сообщил, что его 21-летний друг садился в лифт, но не добрался до его квартиры. Специалисты выяснили, что молодой человек поднимался на лифте к своему другу, но между седьмым и восьмым этажами лифт застрял. "Парень не нашел иного выхода, как выбить плафон освещения и вылезти на крышу кабины. По направляющим противовеса он добрался до 12-го этажа и залез в боковой вентиляционный короб. Спасатели, забравшись в венткороб, обнаружили молодого человека спящим! Они разбудили парня и помогли ему спуститься", — говорится в сообщении управления.
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РИА Новости
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происшествия, уфа, республика башкортостан
Хорошие новости, Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан
В Уфе спасли мужчину, уснувшего в вентиляционном коробе в шахте лифта
Спасатели вызволили уфимца, который уснул в вентиляционном коробе в шахте лифта
УФА, 1 ноя — РИА Новости.
Уфимские спасатели вызволили молодого человека из шахты лифта, он забрался до 12-го этажа и уснул в вентиляционном коробе, сообщили
в управлении гражданской защиты города.
Спасателям позвонил уфимец и сообщил, что его 21-летний друг садился в лифт, но не добрался до его квартиры.
Специалисты выяснили, что молодой человек поднимался на лифте к своему другу, но между седьмым и восьмым этажами лифт застрял.
"Парень не нашел иного выхода, как выбить плафон освещения и вылезти на крышу кабины. По направляющим противовеса он добрался до 12-го этажа и залез в боковой вентиляционный короб. Спасатели, забравшись в венткороб, обнаружили молодого человека спящим! Они разбудили парня и помогли ему спуститься", — говорится в сообщении управления.
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