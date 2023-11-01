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В Уфе спасли мужчину, уснувшего в вентиляционном коробе в шахте лифта - РИА Новости, 01.11.2023
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Хорошие новости
 
11:44 01.11.2023 (обновлено: 12:44 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/shakhta-1906631837.html
В Уфе спасли мужчину, уснувшего в вентиляционном коробе в шахте лифта
В Уфе спасли мужчину, уснувшего в вентиляционном коробе в шахте лифта - РИА Новости, 01.11.2023
В Уфе спасли мужчину, уснувшего в вентиляционном коробе в шахте лифта
Уфимские спасатели вызволили молодого человека из шахты лифта, он забрался до 12-го этажа и уснул в вентиляционном коробе, сообщили в управлении гражданской... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:44
2023-11-01T12:44
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происшествия
уфа
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УФА, 1 ноя — РИА Новости. Уфимские спасатели вызволили молодого человека из шахты лифта, он забрался до 12-го этажа и уснул в вентиляционном коробе, сообщили в управлении гражданской защиты города. Спасателям позвонил уфимец и сообщил, что его 21-летний друг садился в лифт, но не добрался до его квартиры. Специалисты выяснили, что молодой человек поднимался на лифте к своему другу, но между седьмым и восьмым этажами лифт застрял. "Парень не нашел иного выхода, как выбить плафон освещения и вылезти на крышу кабины. По направляющим противовеса он добрался до 12-го этажа и залез в боковой вентиляционный короб. Спасатели, забравшись в венткороб, обнаружили молодого человека спящим! Они разбудили парня и помогли ему спуститься", — говорится в сообщении управления.
https://ria.ru/20231101/svo-1906631577.html
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происшествия, уфа, республика башкортостан
Хорошие новости, Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан
В Уфе спасли мужчину, уснувшего в вентиляционном коробе в шахте лифта

Спасатели вызволили уфимца, который уснул в вентиляционном коробе в шахте лифта

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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УФА, 1 ноя — РИА Новости. Уфимские спасатели вызволили молодого человека из шахты лифта, он забрался до 12-го этажа и уснул в вентиляционном коробе, сообщили в управлении гражданской защиты города.
Спасателям позвонил уфимец и сообщил, что его 21-летний друг садился в лифт, но не добрался до его квартиры.
Специалисты выяснили, что молодой человек поднимался на лифте к своему другу, но между седьмым и восьмым этажами лифт застрял.
"Парень не нашел иного выхода, как выбить плафон освещения и вылезти на крышу кабины. По направляющим противовеса он добрался до 12-го этажа и залез в боковой вентиляционный короб. Спасатели, забравшись в венткороб, обнаружили молодого человека спящим! Они разбудили парня и помогли ему спуститься", — говорится в сообщении управления.
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