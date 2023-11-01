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В Уфе спасли мужчину, уснувшего в вентиляционном коробе в шахте лифта

В Уфе спасли мужчину, уснувшего в вентиляционном коробе в шахте лифта - РИА Новости, 01.11.2023

В Уфе спасли мужчину, уснувшего в вентиляционном коробе в шахте лифта

Уфимские спасатели вызволили молодого человека из шахты лифта, он забрался до 12-го этажа и уснул в вентиляционном коробе, сообщили в управлении гражданской... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T11:44

2023-11-01T11:44

2023-11-01T12:44

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УФА, 1 ноя — РИА Новости. Уфимские спасатели вызволили молодого человека из шахты лифта, он забрался до 12-го этажа и уснул в вентиляционном коробе, сообщили в управлении гражданской защиты города. Спасателям позвонил уфимец и сообщил, что его 21-летний друг садился в лифт, но не добрался до его квартиры. Специалисты выяснили, что молодой человек поднимался на лифте к своему другу, но между седьмым и восьмым этажами лифт застрял. "Парень не нашел иного выхода, как выбить плафон освещения и вылезти на крышу кабины. По направляющим противовеса он добрался до 12-го этажа и залез в боковой вентиляционный короб. Спасатели, забравшись в венткороб, обнаружили молодого человека спящим! Они разбудили парня и помогли ему спуститься", — говорится в сообщении управления.

https://ria.ru/20231101/svo-1906631577.html

уфа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, уфа, республика башкортостан