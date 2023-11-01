https://ria.ru/20231101/shadaev-1906679643.html

Шадаев заявил о достижении всех целей по программе "Цифровая экономика"

Шадаев заявил о достижении всех целей по программе "Цифровая экономика" - РИА Новости, 01.11.2023

Шадаев заявил о достижении всех целей по программе "Цифровая экономика"

Все задачи по программе "Цифровая экономика" достигнуты, часть показателей уже выполнена, часть будет выполнена в следующем году, заявил глава Минцифры РФ... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:51

2023-11-01T13:51

2023-11-01T13:51

экономика

максут шадаев

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Все задачи по программе "Цифровая экономика" достигнуты, часть показателей уже выполнена, часть будет выполнена в следующем году, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "В целом, я считаю, что все задачи, которые перед этой программой ставились, они все достигнуты. Часть показателей уже выполнены, часть будут выполнены до конца следующего года", - сказал Шадаев во время интервью на форуме CNews. "Самое главное, результатом реализации программы стало то, что фактически "Цифровая экономика" - одна из первых программ, которая получила поручение президента на реинкарнацию. Вы знаете, мы должны с 2025 года по поручению президента запустить новую программу. Она называется "Национальная экономика данных". Фактически президент в своем выступлении задал ее структуру, она станет, в моем понимании, еще более глобальной, затронет очень активно регионы, государственные компании", - подчеркнул он. Министр отметил, что до конца ноября планируется провести стратегическую сессию в правительстве по обсуждению основных приоритетов и параметров программы, а до середины следующего года программу должны будут утвердить. Он отметил, что программа будет включать задачи, связанные с организацией инфраструктуры, видеонаблюдением, умным транспортом, автономными беспилотниками, а также задачи, связанные с квантовыми вычислениями, и другие. Она будет иметь "и практический характер, и серьезный прорывной научный приоритет".

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экономика, максут шадаев, россия