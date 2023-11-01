https://ria.ru/20231101/sevastopol-1906654863.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.11.2023

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу, она длилась более двух часов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:59

2023-11-01T12:59

2023-11-01T13:03

севастополь

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, она длилась более двух часов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Воздушную тревогу в городе объявили в 10.50 по мск."Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев.Сообщение опубликовано в 12.56 по мск.

https://ria.ru/20231101/krym-1906652482.html

севастополь

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, безопасность