https://ria.ru/20231101/sevastopol-1906654863.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.11.2023
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу, она длилась более двух часов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:59
2023-11-01T12:59
2023-11-01T13:03
севастополь
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, она длилась более двух часов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Воздушную тревогу в городе объявили в 10.50 по мск."Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев.Сообщение опубликовано в 12.56 по мск.
https://ria.ru/20231101/krym-1906652482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, безопасность
Севастополь, Безопасность
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу, длившуюся более двух часов