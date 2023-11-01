https://ria.ru/20231101/selkhozproduktsiya-1906809674.html

Экспорт сельхозпродукции Калужской области с 2018 года вырос в 3,3 раза

Экспорт сельхозпродукции Калужской области с 2018 года вырос в 3,3 раза - РИА Новости, 01.11.2023

Экспорт сельхозпродукции Калужской области с 2018 года вырос в 3,3 раза

Экспорт продукции агропромышленного комплекса Калужской области благодаря мерам господдержки с 2018 года вырос в фактических ценах в 3,3 раза - до 80,4 миллиона РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T21:25

2023-11-01T21:25

2023-11-01T21:26

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экономика

калужская область

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александр ефремов

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КАЛУГА, 1 ноя - РИА Новости. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Калужской области благодаря мерам господдержки с 2018 года вырос в фактических ценах в 3,3 раза - до 80,4 миллиона долларов, сообщает правительство региона. Сообщается, что в среду в Калуге начал работу форум "Вектор на экспорт. Делаем в Калуге. Продаем по всему миру". При поддержке правительства Калужской области мероприятие организовал центр "Мой бизнес" (действует на базе Агентства развития бизнеса). В рамках форума прошло заседание круглого стола "Развитие экспорта продукции АПК". Речь шла о мерах повышения конкурентоспособности региональных экспортеров сельскохозяйственной продукции. Глава регионального минсельхоза Александр Ефремов отметил, что с 2018 года в Калужской области реализуется региональный проект "Экспорт продукции АПК". "За это время экспорт сельскохозяйственной продукции в фактических ценах вырос в 3,3 раза (до 80,4 миллиона долларов США в 2022 году). Во многом этого удалось достичь благодаря тому, что с 2019 года в рамках регионального проекта аграриям была оказана господдержка на сумму более 27 миллионов рублей", - сообщает правительство Калужской области. По данным минсельхоза региона, на данный момент более 20 калужских предприятий поставляют свою продукцию в Азербайджан, Узбекистан, Беларусь и Китай. На эти страны приходится более половины всего экспорта продукции АПК Калужской области. "На мировом рынке востребованы наши корма для домашних животных, сигареты, мучные кондитерские изделия, пшеничная клейковина, белковые концентраты", - информирует областное правительство.

https://ria.ru/20231101/eksport-1906800997.html

https://ria.ru/20231027/kontakty-1905707149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, калужская область, калуга, сша, александр ефремов