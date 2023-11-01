https://ria.ru/20231101/sberbank-1906616351.html
В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой
В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой - РИА Новости, 01.11.2023
В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой
Клиенты Сбербанка сейчас могут сталкиваться с проблемами при входе в мобильное приложение, банк работает над исправлением ситуации, сообщили РИА Новости в чате... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:42
2023-11-01T10:42
2023-11-01T10:43
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Клиенты Сбербанка сейчас могут сталкиваться с проблемами при входе в мобильное приложение, банк работает над исправлением ситуации, сообщили РИА Новости в чате поддержки кредитной организации. Клиенты Сбербанка пожаловались агентству на проблемы со входом в мобильное приложение банка, а также на его долгую загрузку. "Сейчас и правда у клиентов могут быть такие затруднения. Я приношу вам извинения за эти неудобства. Мои коллеги уже занимаются тем, чтобы все исправить", - подтвердил информацию сотрудник чата поддержки банка в беседе с корреспондентом РИА Новости. Он добавил, что сейчас можно воспользоваться веб-версией личного кабинета в браузере. "Мы постараемся в ближайшее время все починить", - пообещали в Сбербанке.
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сбербанк россии, технологии, общество
Сбербанк России, Технологии, Общество
В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой
В Сбербанке подтвердили, что в работе мобильного приложения произошел сбой
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Клиенты Сбербанка сейчас могут сталкиваться с проблемами при входе в мобильное приложение, банк работает над исправлением ситуации, сообщили РИА Новости в чате поддержки кредитной организации.
Клиенты Сбербанка пожаловались агентству на проблемы со входом в мобильное приложение банка, а также на его долгую загрузку.
«
"Сейчас и правда у клиентов могут быть такие затруднения. Я приношу вам извинения за эти неудобства. Мои коллеги уже занимаются тем, чтобы все исправить", - подтвердил информацию сотрудник чата поддержки банка в беседе с корреспондентом РИА Новости.
Он добавил, что сейчас можно воспользоваться веб-версией личного кабинета в браузере. "Мы постараемся в ближайшее время все починить", - пообещали в Сбербанке.
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