https://ria.ru/20231101/sanktsii-1906694490.html

СМИ раскрыли подробности о новом пакете антироссийских санкций Евросоюза

СМИ раскрыли подробности о новом пакете антироссийских санкций Евросоюза - РИА Новости, 01.11.2023

СМИ раскрыли подробности о новом пакете антироссийских санкций Евросоюза

Еврокомиссия, как ожидается, на следующей неделе представит свои предложения по 12-му пакету санкций против РФ, обсуждения могут продлиться до конца года,... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T14:29

2023-11-01T14:29

2023-11-01T14:35

россия

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия, как ожидается, на следующей неделе представит свои предложения по 12-му пакету санкций против РФ, обсуждения могут продлиться до конца года, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов из ЕС."Предложения Европейской комиссии по 12-му пакету санкций против России, как ожидается, будут направлены странам ЕС на следующей неделе", - говорится в материале.По данным газеты, новый пакет санкций может включить запрет ЕС на импорт российских алмазов. По словам дипломатов, Евросоюз также "намерен принять дополнительные меры по борьбе с обходом санкций".Как отмечает издание, обсуждение европейскими странами предложений Еврокомиссии могут продлиться до конца года.Ранее агентство Блумберг сообщало, что новые санкции Евросоюза против России, согласно предложениям, могут включать химикаты, применяемые в военных целях технологии, обработанные металлы, товары из алюминия, изделия для строительства и перевозок, сварочные аппараты, лицензии на программное обеспечение. Кроме того, обсуждается включение в список запрета на импорт российских алмазов, отмечало агентство. Агентство сообщало, что 12-й пакет европейских санкций также будет подразумевать меры против якобы попыток обхода санкций через третьи страны. ЕС попытается добавить больше товаров и компаний в третьих странах к уже принятым ранее мерам.После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1,8 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.

https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html

https://ria.ru/20231027/sanktsii-1905715647.html

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россия, еврокомиссия, евросоюз