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СМИ раскрыли подробности о новом пакете антироссийских санкций Евросоюза - РИА Новости, 01.11.2023
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14:29 01.11.2023 (обновлено: 14:35 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/sanktsii-1906694490.html
СМИ раскрыли подробности о новом пакете антироссийских санкций Евросоюза
СМИ раскрыли подробности о новом пакете антироссийских санкций Евросоюза - РИА Новости, 01.11.2023
СМИ раскрыли подробности о новом пакете антироссийских санкций Евросоюза
Еврокомиссия, как ожидается, на следующей неделе представит свои предложения по 12-му пакету санкций против РФ, обсуждения могут продлиться до конца года,... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:29
2023-11-01T14:35
россия
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия, как ожидается, на следующей неделе представит свои предложения по 12-му пакету санкций против РФ, обсуждения могут продлиться до конца года, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов из ЕС."Предложения Европейской комиссии по 12-му пакету санкций против России, как ожидается, будут направлены странам ЕС на следующей неделе", - говорится в материале.По данным газеты, новый пакет санкций может включить запрет ЕС на импорт российских алмазов. По словам дипломатов, Евросоюз также "намерен принять дополнительные меры по борьбе с обходом санкций".Как отмечает издание, обсуждение европейскими странами предложений Еврокомиссии могут продлиться до конца года.Ранее агентство Блумберг сообщало, что новые санкции Евросоюза против России, согласно предложениям, могут включать химикаты, применяемые в военных целях технологии, обработанные металлы, товары из алюминия, изделия для строительства и перевозок, сварочные аппараты, лицензии на программное обеспечение. Кроме того, обсуждается включение в список запрета на импорт российских алмазов, отмечало агентство. Агентство сообщало, что 12-й пакет европейских санкций также будет подразумевать меры против якобы попыток обхода санкций через третьи страны. ЕС попытается добавить больше товаров и компаний в третьих странах к уже принятым ранее мерам.После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1,8 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html
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россия, еврокомиссия, евросоюз
Россия, Еврокомиссия, Евросоюз
СМИ раскрыли подробности о новом пакете антироссийских санкций Евросоюза

Politico: дискуссии о новом пакете санкций ЕС против РФ могут идти до конца года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия, как ожидается, на следующей неделе представит свои предложения по 12-му пакету санкций против РФ, обсуждения могут продлиться до конца года, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов из ЕС.
"Предложения Европейской комиссии по 12-му пакету санкций против России, как ожидается, будут направлены странам ЕС на следующей неделе", - говорится в материале.
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По данным газеты, новый пакет санкций может включить запрет ЕС на импорт российских алмазов. По словам дипломатов, Евросоюз также "намерен принять дополнительные меры по борьбе с обходом санкций".
Как отмечает издание, обсуждение европейскими странами предложений Еврокомиссии могут продлиться до конца года.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что новые санкции Евросоюза против России, согласно предложениям, могут включать химикаты, применяемые в военных целях технологии, обработанные металлы, товары из алюминия, изделия для строительства и перевозок, сварочные аппараты, лицензии на программное обеспечение. Кроме того, обсуждается включение в список запрета на импорт российских алмазов, отмечало агентство. Агентство сообщало, что 12-й пакет европейских санкций также будет подразумевать меры против якобы попыток обхода санкций через третьи страны. ЕС попытается добавить больше товаров и компаний в третьих странах к уже принятым ранее мерам.
После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1,8 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
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