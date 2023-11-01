https://ria.ru/20231101/saakashvili-1906689103.html

Глава правящей в Грузии партии не исключил, что Саакашвили могут помиловать

Глава правящей в Грузии партии не исключил, что Саакашвили могут помиловать - РИА Новости, 01.11.2023

Глава правящей в Грузии партии не исключил, что Саакашвили могут помиловать

Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что президент страны Саломе Зурабишвили "переходит все красные линии" и от... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T14:15

2023-11-01T14:15

2023-11-01T14:15

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саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что президент страны Саломе Зурабишвили "переходит все красные линии" и от нее может ожидать даже помилование бывшего главы государства Михаила Саакашвили. Ранее парламент Украины попросил Зурабишвили помиловать Саакашвили. Накануне с той же просьбой обратился основатель оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия. "Мы ничему не удивляемся от Саломе Зурабишвили. Она постепенно пересекает все красные линии, поэтому я не знаю, перейдет ли на эту линию до конца (помилует ли Саакашвили - ред.). Конечно же, это будет очередным предательством в отношении грузинского народа. Ее избрал народ, для которого принципиально неприемлемы преступления Саакашвили", - сказал Кобахидзе журналистам. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. На данный момент Саакашвили лечится в тбилисской клинике, куда попал после длительной голодовки. На свои судебные процессы он время от времени дистанционно подключается в прямом эфире.

https://ria.ru/20231101/saakashvili-1906670603.html

https://ria.ru/20230928/saakashvili-1899309227.html

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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе