https://ria.ru/20231101/saakashvili-1906659434.html

Президента Грузии призвали помиловать Саакашвили

Президента Грузии призвали помиловать Саакашвили - РИА Новости, 01.11.2023

Президента Грузии призвали помиловать Саакашвили

Основатель оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать заключенного экс-главу государства... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:08

2023-11-01T13:08

2023-11-01T13:11

в мире

грузия

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Основатель оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать заключенного экс-главу государства Михаила Саакашвили, об этом он заявил в интервью "ТВ Пирвели". Ранее Гварамия сам был помилован президентом Зурабишвили. В определенное время он был так же адвокатом Саакашвили. На данный момент не известно, обратился ли Гварамия к действующему президенту официально от имени защиты Саакашвили. "Я никогда не просил у нее ничего. Призываю в прямом эфире принять решение о помиловании Саакашвили. Этот человек может умереть. Он не чувствует себя хорошо, несмотря на то, что выглядит лучше и так далее. Он заключенный президент и Саломе Зурабишвили также получила указания на то, что она и сама может стать заключенным президентом", - заявил Гварамия. По его мнению, помилование было бы самым верным решением. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20230928/saakashvili-1899309227.html

https://ria.ru/20230823/medvedev-1891629495.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили