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В ГД внесли проект об изменении срока получения РВП для супругов россиян - РИА Новости, 01.11.2023
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14:34 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/rvp-1906697385.html
В ГД внесли проект об изменении срока получения РВП для супругов россиян
В ГД внесли проект об изменении срока получения РВП для супругов россиян - РИА Новости, 01.11.2023
В ГД внесли проект об изменении срока получения РВП для супругов россиян
В Госдуму внесен законопроект об установлении срока в два года для получения разрешения на временное проживание (РВП) вне правительственной квоты для... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:34
2023-11-01T14:34
ирина рукавишникова
госдума рф
россия
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об установлении срока в два года для получения разрешения на временное проживание (РВП) вне правительственной квоты для иностранцев, состоящих в браке с россиянами, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. Сейчас в случае заключения брака иностранного гражданина с гражданином РФ территориальный орган МВД по заявлению, поданному иностранцем, в четырехмесячный срок выдает разрешение на временное проживание в РФ либо отказывает ему в выдаче такого разрешения. "Законопроектом предлагается установить минимальный срок (2 года) состояния в браке, соблюдение которого необходимо для получения разрешения на временное проживание без учета установленной правительством РФ квоты", - сказала она. Сенатор отметила, что также предлагается аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство в случае, если решением суда брак признан недействительным. По её словам, такая же процедура предусмотрена законопроектом в случае, если решением суда отменено усыновление или аннулирована запись акта об установлении отцовства. "В настоящее время заключение брака является одними из самых востребованных оснований для получения разрешения на временное проживание в Российской Федерации. Кроме того, установление отцовства в отношении ребенка – гражданина Российской Федерации служит основанием для получения вида на жительство, который в последующем может быть использован для приобретения гражданства РФ. Территориальными органами МВД России отмечается устойчивый рост количества принятых решений о выдаче разрешения на временное проживание, а также о выдаче вида на жительство по данным основаниям", - подчеркнула Рукавишникова. При этом сенатор отметила, что согласно статистическим данным, значительно увеличилось количество браков, заключенных иностранными гражданами с гражданами Российской Федерации без намерения создания семьи, а также количества фактов установления отцовства в отношении биологически неродных детей исключительно в целях приобретения миграционного статуса в России. "На наш взгляд, такая ситуация не отвечает целям миграционной политики в Российской Федерации и приводит к злоупотреблению правом со стороны иностранцев. В связи с этим, законодательство в этой части требует корректировки", - подчеркнула она.
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ирина рукавишникова , госдума рф, россия
Ирина Рукавишникова , Госдума РФ, Россия
В ГД внесли проект об изменении срока получения РВП для супругов россиян

В ГД предложили давать РВП для состоящих в браке с россиянами через два года

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об установлении срока в два года для получения разрешения на временное проживание (РВП) вне правительственной квоты для иностранцев, состоящих в браке с россиянами, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
Сейчас в случае заключения брака иностранного гражданина с гражданином РФ территориальный орган МВД по заявлению, поданному иностранцем, в четырехмесячный срок выдает разрешение на временное проживание в РФ либо отказывает ему в выдаче такого разрешения.
"Законопроектом предлагается установить минимальный срок (2 года) состояния в браке, соблюдение которого необходимо для получения разрешения на временное проживание без учета установленной правительством РФ квоты", - сказала она.
Сенатор отметила, что также предлагается аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство в случае, если решением суда брак признан недействительным. По её словам, такая же процедура предусмотрена законопроектом в случае, если решением суда отменено усыновление или аннулирована запись акта об установлении отцовства.
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"В настоящее время заключение брака является одними из самых востребованных оснований для получения разрешения на временное проживание в Российской Федерации. Кроме того, установление отцовства в отношении ребенка – гражданина Российской Федерации служит основанием для получения вида на жительство, который в последующем может быть использован для приобретения гражданства РФ. Территориальными органами МВД России отмечается устойчивый рост количества принятых решений о выдаче разрешения на временное проживание, а также о выдаче вида на жительство по данным основаниям", - подчеркнула Рукавишникова.
При этом сенатор отметила, что согласно статистическим данным, значительно увеличилось количество браков, заключенных иностранными гражданами с гражданами Российской Федерации без намерения создания семьи, а также количества фактов установления отцовства в отношении биологически неродных детей исключительно в целях приобретения миграционного статуса в России.
"На наш взгляд, такая ситуация не отвечает целям миграционной политики в Российской Федерации и приводит к злоупотреблению правом со стороны иностранцев. В связи с этим, законодательство в этой части требует корректировки", - подчеркнула она.
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Ирина РукавишниковаГосдума РФРоссия
 
 
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