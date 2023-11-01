https://ria.ru/20231101/rozysk-1906642631.html
В Новосибирске ищут не явившегося в исправительный центр осужденного
В Новосибирске ищут не явившегося в исправительный центр осужденного - РИА Новости, 01.11.2023
В Новосибирске ищут не явившегося в исправительный центр осужденного
Розыск осужденного к принудительным работам и вовремя не явившегося в исправительный центр мужчины организовали в Новосибирской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:26
2023-11-01T12:26
2023-11-01T12:26
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НОВОСИБИРСК, 1 ноя – РИА Новости. Розыск осужденного к принудительным работам и вовремя не явившегося в исправительный центр мужчины организовали в Новосибирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН России по региону. Ранее Telegram-канал Shot сообщил о том, что осужденный за хранение наркотиков и управление транспортным средством в состоянии опьянения мужчина, наказание в виде лишения свободы которому летом заменили на принудительные работы, должен был явиться в исправительный центр исправительной колонии №2 в Новосибирске, но не пришел. "В связи с распространением в телекоммуникационной сети "Интернет" информации о якобы побеге осужденного с мест лишения свободы сообщаем, что 31.10.2023 с рабочего места в участок, функционирующий как исправительный центр при исправительной колонии №2, не прибыл осужденный М. В отношении него в настоящее время проводятся первоначальные розыскные мероприятия", - говорится в комментарии ГУФСИН. В ведомстве обратили внимание, что действия мужчины не являются побегом из мест лишения свободы и не влекут за собой последствия уголовно-правового характера, так как граждане, отбывающие наказание в виде принудительных работ, не лишены свободы, но обязаны выполнять правила внутреннего распорядка исправительных центров. "Несвоевременное (свыше 24 часов) возвращение к месту отбывания наказания является злостным нарушением порядка и условий отбывания принудительных работ. В отношении осужденного к принудительным работам, признанного злостным нарушителем, начальник исправительного центра направляет в суд представление о замене не отбытой части наказания к принудительным работам лишением свободы", - пояснили в ГУФСИН.
https://ria.ru/20230731/pobeg-1887272695.html
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происшествия, новосибирск, новосибирская область, россия
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Россия
В Новосибирске ищут не явившегося в исправительный центр осужденного
В Новосибирске объявили розыск не явившегося в исправительный центр осужденного
НОВОСИБИРСК, 1 ноя – РИА Новости. Розыск осужденного к принудительным работам и вовремя не явившегося в исправительный центр мужчины организовали в Новосибирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН России по региону.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил о том, что осужденный за хранение наркотиков и управление транспортным средством в состоянии опьянения мужчина, наказание в виде лишения свободы которому летом заменили на принудительные работы, должен был явиться в исправительный центр исправительной колонии №2 в Новосибирске, но не пришел.
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"В связи с распространением в телекоммуникационной сети "Интернет" информации о якобы побеге осужденного с мест лишения свободы сообщаем, что 31.10.2023 с рабочего места в участок, функционирующий как исправительный центр при исправительной колонии №2, не прибыл осужденный М. В отношении него в настоящее время проводятся первоначальные розыскные мероприятия", - говорится в комментарии ГУФСИН.
В ведомстве обратили внимание, что действия мужчины не являются побегом из мест лишения свободы и не влекут за собой последствия уголовно-правового характера, так как граждане, отбывающие наказание в виде принудительных работ, не лишены свободы, но обязаны выполнять правила внутреннего распорядка исправительных центров.
"Несвоевременное (свыше 24 часов) возвращение к месту отбывания наказания является злостным нарушением порядка и условий отбывания принудительных работ. В отношении осужденного к принудительным работам, признанного злостным нарушителем, начальник исправительного центра направляет в суд представление о замене не отбытой части наказания к принудительным работам лишением свободы", - пояснили в ГУФСИН.
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