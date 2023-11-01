https://ria.ru/20231101/rossotrudnichestvo-1906664543.html

Примаков рассказал о нарушении свободы слова за рубежом

Примаков рассказал о нарушении свободы слова за рубежом - РИА Новости, 01.11.2023

Примаков рассказал о нарушении свободы слова за рубежом

Россотрудничество встревожено положением российских СМИ за рубежом, заявил в среду глава Россотрудничества Евгений Примаков. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:25

2023-11-01T13:25

2023-11-01T13:25

в мире

молдавия

россия

кишинев

евгений примаков (россотрудничество)

московский комсомолец

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россотрудничество встревожено положением российских СМИ за рубежом, заявил в среду глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Мы очень встревожены положением российских и русскоязычных СМИ за рубежом. Ограничения и запреты на вещание в том числе запреты интернет-порталов, нарушают самые основополагающие, провозглашенными главными европейскими ценностями свободы слова", - сказал Примаков в ходе форума "Укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей". Он добавил, что Россотрудничество ведет работу с журналистами, информационными ресурсами соотечественников и проводит мастер-классы. В Молдавии правительственная комиссия по ЧС 30 октября вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) республики Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Также Мустяцэ заявил в понедельник, что подписал указ, по которому будет также блокирован 31 интернет-портал, из которых 21 управляется из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали сайты ряда молдавских телеканалов. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".

https://ria.ru/20231101/zhurnalistika-1906631102.html

https://ria.ru/20231101/smi-1906638505.html

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Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, кишинев, евгений примаков (россотрудничество), московский комсомолец