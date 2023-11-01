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Росприроднадзор запустил акцию "Новогодняя экоигрушка" - РИА Новости, 01.11.2023
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10:00 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/rosprirodnadzor-1906471501.html
Росприроднадзор запустил акцию "Новогодняя экоигрушка"
Росприроднадзор запустил акцию "Новогодняя экоигрушка" - РИА Новости, 01.11.2023
Росприроднадзор запустил акцию "Новогодняя экоигрушка"
Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого" Росприроднадзора объявила с 1 ноября акцию "Новогодняя экоигрушка", участвовать в ней могут все... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:00
2023-11-01T10:00
россия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
светлана радионова
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого" Росприроднадзора объявила с 1 ноября акцию "Новогодняя экоигрушка", участвовать в ней могут все желающие вне зависимости от возраста, сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.Она добавила, что цель акции – показать, как вторичное использование отходов и ненужных вещей позволяет уменьшить вред экологии и при этом дарит радость и позитивные эмоции. Творческие работы принимаются с 1 ноября по 1 декабря 2023 года.По условиям акции, необходимо своими руками изготовить новогоднее украшение из природных или переработанных материалов, пластика, стекла, бумаги и прислать его до 1 декабря на экопочту премии по адресу: 119017, Москва, улица Большая Ордынка, дом 29, строение 1, "Экоелка", "до востребования".Участникам акции предлагается превратить нерабочие электрические лампочки или сломанные часы в елочную игрушку и подарить ненужным вещам вторую жизнь."Традиция украшать елку на Новый год есть в каждой российской семье. И мы придумали акцию, которая может подарить еще одну замечательную семейную традицию – создавать новогодние украшения своими руками. Эти экологичные игрушки можно будет передавать из поколения в поколение, сохраняя их не только для истории, но и как ценность бережного отношения к природе. Я приглашаю всех участвовать в акции "Новогодняя экоигрушка": в теплом семейном кругу проявить немного фантазии и превратить ненужные вещи в дорогие сердцу. Пусть они ежегодно украшают ваш праздник и напоминают, что экология – дело каждого", – сказала Радионова, ее слова приводит пресс-служба премии "Экология – дело каждого".Она отметила, что все поделки, которые пришлют участники акции, украсят самую экологичную елку страны. Авторы лучших работ получат призы и подарки. Оцениваться будет идея, внешний вид и сложность изделия.Как подчеркнула Радионова, творчество, тепло и забота, вложенные в создание этих игрушек, подарят по-настоящему доброе и предновогоднее настроение. При желании игрушку можно подписать, указав имя, фамилию автора и его город. Лучше использовать стандартные размеры. Также важно позаботиться о сохранности поделки во время ее путешествия в Москву."Экология – дело каждого" – это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. С начала реализации проекта поступили заявки из всех 89 регионов России и еще более 50 стран, а количество работ превысило 55 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы.
https://ria.ru/20231010/aktsiya-1901760701.html
https://ria.ru/20231018/zoopolitsiya-1903661287.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Светлана Радионова

Росприроднадзор запустил акцию "Новогодняя экоигрушка"

© Фото : пресс-служба РосприроднадзораГлава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова
Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Фото : пресс-служба Росприроднадзора
Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого" Росприроднадзора объявила с 1 ноября акцию "Новогодняя экоигрушка", участвовать в ней могут все желающие вне зависимости от возраста, сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.
Она добавила, что цель акции – показать, как вторичное использование отходов и ненужных вещей позволяет уменьшить вред экологии и при этом дарит радость и позитивные эмоции. Творческие работы принимаются с 1 ноября по 1 декабря 2023 года.
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По условиям акции, необходимо своими руками изготовить новогоднее украшение из природных или переработанных материалов, пластика, стекла, бумаги и прислать его до 1 декабря на экопочту премии по адресу: 119017, Москва, улица Большая Ордынка, дом 29, строение 1, "Экоелка", "до востребования".
Участникам акции предлагается превратить нерабочие электрические лампочки или сломанные часы в елочную игрушку и подарить ненужным вещам вторую жизнь.
"Традиция украшать елку на Новый год есть в каждой российской семье. И мы придумали акцию, которая может подарить еще одну замечательную семейную традицию – создавать новогодние украшения своими руками. Эти экологичные игрушки можно будет передавать из поколения в поколение, сохраняя их не только для истории, но и как ценность бережного отношения к природе. Я приглашаю всех участвовать в акции "Новогодняя экоигрушка": в теплом семейном кругу проявить немного фантазии и превратить ненужные вещи в дорогие сердцу. Пусть они ежегодно украшают ваш праздник и напоминают, что экология – дело каждого", – сказала Радионова, ее слова приводит пресс-служба премии "Экология – дело каждого".
Она отметила, что все поделки, которые пришлют участники акции, украсят самую экологичную елку страны. Авторы лучших работ получат призы и подарки. Оцениваться будет идея, внешний вид и сложность изделия.
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Как подчеркнула Радионова, творчество, тепло и забота, вложенные в создание этих игрушек, подарят по-настоящему доброе и предновогоднее настроение. При желании игрушку можно подписать, указав имя, фамилию автора и его город. Лучше использовать стандартные размеры. Также важно позаботиться о сохранности поделки во время ее путешествия в Москву.
"Экология – дело каждого" – это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. С начала реализации проекта поступили заявки из всех 89 регионов России и еще более 50 стран, а количество работ превысило 55 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы.
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Светлана Радионова
 
 
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