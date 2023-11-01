https://ria.ru/20231101/robototekhnika-1906700193.html
Минцифры хочет увеличить квоту по бюджетным местам в сфере робототехники
Минцифры хочет увеличить квоту по бюджетным местам в сфере робототехники - РИА Новости, 01.11.2023
Минцифры хочет увеличить квоту по бюджетным местам в сфере робототехники
Минцифры хочет увеличить квоту по бюджетным местам на специальности, связанные с робототехникой и радиоэлектроникой до 15-20% - будет изменяться структура... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:45
2023-11-01T14:45
2023-11-01T14:46
россия
максут шадаев
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минцифры хочет увеличить квоту по бюджетным местам на специальности, связанные с робототехникой и радиоэлектроникой до 15-20% - будет изменяться структура контрольных цифр приема на IT-специальности, сказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. "Мы будем менять структуру контрольных цифр приема на IT-специальности, чтобы отдельно квоту, процентов наверное 15-20, будем закладывать на специальности, связанные с робототехникой, с радиоэлектроникой", - сказал Шадаев. Он отметил, что российским специалистам "надо научиться производить, закрыть наши потребности". В июне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что всего вузам было выделено более 626 тысяч бюджетных мест к старту приемной кампании этого года. Он также напомнил, что в 2023 году есть ряд нововведений, в том числе, льготы для участников СВО и членов их семей, механизм актуализации контрольных цифр приема в соответствии с потребностями экономики – это позволило перераспределить дополнительные бюджетные места по приоритетным отраслям для подготовки специалистов по IT и инженерным специальностям. По его словам, благодаря новому механизму более 4,3 тысячи мест выделено на направление "Информатика и вычислительная техника", более 1,2 тысячи мест – на "Электро- и теплоэнергетику", 1424 места – на "Машиностроение", 1751 место – на "Управление в технических системах".
https://ria.ru/20231101/kibervoyska-1906649710.html
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россия, максут шадаев, дмитрий чернышенко
Россия, Максут Шадаев, Дмитрий Чернышенко
Минцифры хочет увеличить квоту по бюджетным местам в сфере робототехники
Шадаев: Минцифры хочет увеличить квоту по бюджетным местам в сфере робототехники
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минцифры хочет увеличить квоту по бюджетным местам на специальности, связанные с робототехникой и радиоэлектроникой до 15-20% - будет изменяться структура контрольных цифр приема на IT-специальности, сказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.
"Мы будем менять структуру контрольных цифр приема на IT-специальности, чтобы отдельно квоту, процентов наверное 15-20, будем закладывать на специальности, связанные с робототехникой, с радиоэлектроникой", - сказал Шадаев.
Глава Минцифры поддержал создание кибервойск в России
Он отметил, что российским специалистам "надо научиться производить, закрыть наши потребности".
В июне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
сообщал, что всего вузам было выделено более 626 тысяч бюджетных мест к старту приемной кампании этого года. Он также напомнил, что в 2023 году есть ряд нововведений, в том числе, льготы для участников СВО и членов их семей, механизм актуализации контрольных цифр приема в соответствии с потребностями экономики – это позволило перераспределить дополнительные бюджетные места по приоритетным отраслям для подготовки специалистов по IT и инженерным специальностям.
По его словам, благодаря новому механизму более 4,3 тысячи мест выделено на направление "Информатика и вычислительная техника", более 1,2 тысячи мест – на "Электро- и теплоэнергетику", 1424 места – на "Машиностроение", 1751 место – на "Управление в технических системах".