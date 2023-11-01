Рейтинг@Mail.ru
Минцифры хочет увеличить квоту по бюджетным местам в сфере робототехники - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 01.11.2023 (обновлено: 14:46 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/robototekhnika-1906700193.html
Минцифры хочет увеличить квоту по бюджетным местам в сфере робототехники
Минцифры хочет увеличить квоту по бюджетным местам в сфере робототехники - РИА Новости, 01.11.2023
Минцифры хочет увеличить квоту по бюджетным местам в сфере робототехники
Минцифры хочет увеличить квоту по бюджетным местам на специальности, связанные с робототехникой и радиоэлектроникой до 15-20% - будет изменяться структура... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:45
2023-11-01T14:46
россия
максут шадаев
дмитрий чернышенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825166780_0:0:2938:1652_1920x0_80_0_0_1a20ab1aa861a396915ce4e23b112717.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минцифры хочет увеличить квоту по бюджетным местам на специальности, связанные с робототехникой и радиоэлектроникой до 15-20% - будет изменяться структура контрольных цифр приема на IT-специальности, сказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. "Мы будем менять структуру контрольных цифр приема на IT-специальности, чтобы отдельно квоту, процентов наверное 15-20, будем закладывать на специальности, связанные с робототехникой, с радиоэлектроникой", - сказал Шадаев. Он отметил, что российским специалистам "надо научиться производить, закрыть наши потребности". В июне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что всего вузам было выделено более 626 тысяч бюджетных мест к старту приемной кампании этого года. Он также напомнил, что в 2023 году есть ряд нововведений, в том числе, льготы для участников СВО и членов их семей, механизм актуализации контрольных цифр приема в соответствии с потребностями экономики – это позволило перераспределить дополнительные бюджетные места по приоритетным отраслям для подготовки специалистов по IT и инженерным специальностям. По его словам, благодаря новому механизму более 4,3 тысячи мест выделено на направление "Информатика и вычислительная техника", более 1,2 тысячи мест – на "Электро- и теплоэнергетику", 1424 места – на "Машиностроение", 1751 место – на "Управление в технических системах".
https://ria.ru/20231101/kibervoyska-1906649710.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825166780_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0e58680655556dbfeb78ab8752740fe1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, максут шадаев, дмитрий чернышенко
Россия, Максут Шадаев, Дмитрий Чернышенко
Минцифры хочет увеличить квоту по бюджетным местам в сфере робототехники

Шадаев: Минцифры хочет увеличить квоту по бюджетным местам в сфере робототехники

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВыставка Робостанция на ВДНХ в Москве
Выставка Робостанция на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Выставка Робостанция на ВДНХ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минцифры хочет увеличить квоту по бюджетным местам на специальности, связанные с робототехникой и радиоэлектроникой до 15-20% - будет изменяться структура контрольных цифр приема на IT-специальности, сказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.
"Мы будем менять структуру контрольных цифр приема на IT-специальности, чтобы отдельно квоту, процентов наверное 15-20, будем закладывать на специальности, связанные с робототехникой, с радиоэлектроникой", - сказал Шадаев.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Глава Минцифры поддержал создание кибервойск в России
Вчера, 12:43
Он отметил, что российским специалистам "надо научиться производить, закрыть наши потребности".
В июне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что всего вузам было выделено более 626 тысяч бюджетных мест к старту приемной кампании этого года. Он также напомнил, что в 2023 году есть ряд нововведений, в том числе, льготы для участников СВО и членов их семей, механизм актуализации контрольных цифр приема в соответствии с потребностями экономики – это позволило перераспределить дополнительные бюджетные места по приоритетным отраслям для подготовки специалистов по IT и инженерным специальностям.
По его словам, благодаря новому механизму более 4,3 тысячи мест выделено на направление "Информатика и вычислительная техника", более 1,2 тысячи мест – на "Электро- и теплоэнергетику", 1424 места – на "Машиностроение", 1751 место – на "Управление в технических системах".
 
РоссияМаксут ШадаевДмитрий Чернышенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала