https://ria.ru/20231101/robototekhnika-1906700193.html

Минцифры хочет увеличить квоту по бюджетным местам в сфере робототехники

Минцифры хочет увеличить квоту по бюджетным местам в сфере робототехники - РИА Новости, 01.11.2023

Минцифры хочет увеличить квоту по бюджетным местам в сфере робототехники

Минцифры хочет увеличить квоту по бюджетным местам на специальности, связанные с робототехникой и радиоэлектроникой до 15-20% - будет изменяться структура... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T14:45

2023-11-01T14:45

2023-11-01T14:46

россия

максут шадаев

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минцифры хочет увеличить квоту по бюджетным местам на специальности, связанные с робототехникой и радиоэлектроникой до 15-20% - будет изменяться структура контрольных цифр приема на IT-специальности, сказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. "Мы будем менять структуру контрольных цифр приема на IT-специальности, чтобы отдельно квоту, процентов наверное 15-20, будем закладывать на специальности, связанные с робототехникой, с радиоэлектроникой", - сказал Шадаев. Он отметил, что российским специалистам "надо научиться производить, закрыть наши потребности". В июне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что всего вузам было выделено более 626 тысяч бюджетных мест к старту приемной кампании этого года. Он также напомнил, что в 2023 году есть ряд нововведений, в том числе, льготы для участников СВО и членов их семей, механизм актуализации контрольных цифр приема в соответствии с потребностями экономики – это позволило перераспределить дополнительные бюджетные места по приоритетным отраслям для подготовки специалистов по IT и инженерным специальностям. По его словам, благодаря новому механизму более 4,3 тысячи мест выделено на направление "Информатика и вычислительная техника", более 1,2 тысячи мест – на "Электро- и теплоэнергетику", 1424 места – на "Машиностроение", 1751 место – на "Управление в технических системах".

https://ria.ru/20231101/kibervoyska-1906649710.html

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россия, максут шадаев, дмитрий чернышенко