https://ria.ru/20231101/rekord-1906611559.html

В Москве побит температурный рекорд для 1 ноября

В Москве побит температурный рекорд для 1 ноября - РИА Новости, 01.11.2023

В Москве побит температурный рекорд для 1 ноября

Суточный рекорд максимальной температуры для 1 ноября обновлен в Москве, термометры показали плюс 13,2 градуса по Цельсию, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T10:25

2023-11-01T10:25

2023-11-01T12:54

погода

москва

московская область (подмосковье)

коломна

михаил леус

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Суточный рекорд максимальной температуры для 1 ноября обновлен в Москве, термометры показали плюс 13,2 градуса по Цельсию, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Мощная волна тепла накрыла столичный регион. Ноябрь в Москве стартовал с самой теплой ночи, а теперь обновлен и суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Уже в 10 часов утра термометры на базовой метеостанции города (ВДНХ) показали плюс 13,2 градуса, что на 0,6 градуса выше, чем было 1 ноября 89 лет назад", - рассказал Леус.Он отметил, что точное значение нового достижения будет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров.По словам синоптика, вслед за Москвой суточный рекорд тепла нынешнего дня случился и в Подмосковье (в Коломне)."В полдень городская метеостанция подмосковной Коломны отметила температуру воздуха в плюс 16,2 градуса, что сразу на 2,8 градуса по Цельсию выше прежнего достижения, установленного 1 ноября 2008 года", - рассказал Леус.

https://ria.ru/20231031/oktyabr-1906345969.html

москва

московская область (подмосковье)

коломна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, московская область (подмосковье), коломна, михаил леус