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В Москве побит температурный рекорд для 1 ноября - РИА Новости, 01.11.2023
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10:25 01.11.2023 (обновлено: 12:54 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/rekord-1906611559.html
В Москве побит температурный рекорд для 1 ноября
В Москве побит температурный рекорд для 1 ноября - РИА Новости, 01.11.2023
В Москве побит температурный рекорд для 1 ноября
Суточный рекорд максимальной температуры для 1 ноября обновлен в Москве, термометры показали плюс 13,2 градуса по Цельсию, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:25
2023-11-01T12:54
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Суточный рекорд максимальной температуры для 1 ноября обновлен в Москве, термометры показали плюс 13,2 градуса по Цельсию, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Мощная волна тепла накрыла столичный регион. Ноябрь в Москве стартовал с самой теплой ночи, а теперь обновлен и суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Уже в 10 часов утра термометры на базовой метеостанции города (ВДНХ) показали плюс 13,2 градуса, что на 0,6 градуса выше, чем было 1 ноября 89 лет назад", - рассказал Леус.Он отметил, что точное значение нового достижения будет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров.По словам синоптика, вслед за Москвой суточный рекорд тепла нынешнего дня случился и в Подмосковье (в Коломне)."В полдень городская метеостанция подмосковной Коломны отметила температуру воздуха в плюс 16,2 градуса, что сразу на 2,8 градуса по Цельсию выше прежнего достижения, установленного 1 ноября 2008 года", - рассказал Леус.
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погода, москва, московская область (подмосковье), коломна, михаил леус
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье), Коломна, Михаил Леус
В Москве побит температурный рекорд для 1 ноября

Температура в Москве стала рекордной для 1 ноября, достигнув плюс 13,2 градуса

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖенщина гуляет с собакой в Коломенском парке в Москве
Женщина гуляет с собакой в Коломенском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Женщина гуляет с собакой в Коломенском парке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Суточный рекорд максимальной температуры для 1 ноября обновлен в Москве, термометры показали плюс 13,2 градуса по Цельсию, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Мощная волна тепла накрыла столичный регион. Ноябрь в Москве стартовал с самой теплой ночи, а теперь обновлен и суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Уже в 10 часов утра термометры на базовой метеостанции города (ВДНХ) показали плюс 13,2 градуса, что на 0,6 градуса выше, чем было 1 ноября 89 лет назад", - рассказал Леус.
Он отметил, что точное значение нового достижения будет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров.
По словам синоптика, вслед за Москвой суточный рекорд тепла нынешнего дня случился и в ПодмосковьеКоломне).
"В полдень городская метеостанция подмосковной Коломны отметила температуру воздуха в плюс 16,2 градуса, что сразу на 2,8 градуса по Цельсию выше прежнего достижения, установленного 1 ноября 2008 года", - рассказал Леус.
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ПогодаМоскваМосковская область (Подмосковье)КоломнаМихаил Леус
 
 
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