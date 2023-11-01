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В Рязани расследовали криминальную разборку 25-летней давности - РИА Новости, 01.11.2023
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17:41 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/razborka-1906765896.html
В Рязани расследовали криминальную разборку 25-летней давности
В Рязани расследовали криминальную разборку 25-летней давности - РИА Новости, 01.11.2023
В Рязани расследовали криминальную разборку 25-летней давности
В Рязани завершили расследование дела о ранении трех человек, произошедшем 25 лет назад при конфликте приближенных к участникам банды "Айрапетовская", сообщило... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T17:41
2023-11-01T17:41
происшествия
рязанская область
рязань
московская область (подмосковье)
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РЯЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. В Рязани завершили расследование дела о ранении трех человек, произошедшем 25 лет назад при конфликте приближенных к участникам банды "Айрапетовская", сообщило СУСК по региону. "Завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца города Рязани, который обвиняется в покушении на убийство трех лиц, совершенном с использованием огнестрельного оружия", - говорится в релизе. По версии следствия, в мае 1998 года "между лицами, приближёнными к активным участникам банды, именуемой "Айрапетовская", произошел конфликт". В его ходе обвиняемый, которому тогда было 22 года, в одном из офисов Рязани расстрелял трех мужчин, но не убив, а только ранив. Затем молодой человек сбежал с места преступления и уехал из Рязанской области. Вычислить и задержать нападавшего по горячим следам не удалось, но работа по уголовному делу не прекращалась. В этом году появились новые косвенные свидетели, которые смогли описать злоумышленника, а также подтвердить его причастность к преступлению, отмечает СУСК. Фигуранта задержали в мае в Московской области, после чего суд заключил его в СИЗО. По данным СУСК, в ходе расследования обвиняемый отрицал свою причастность к преступлению и оспаривал собранные доказательства. "Несмотря на это, совокупность собранных следствием доказательств, полученных с использованием современной криминалистической техники и возможностей экспертных учреждений, признана прокурором достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу", - подчеркивает следственное управление.
https://ria.ru/20231002/ubiystvo-1899842418.html
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рязанская область
рязань
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происшествия, рязанская область, рязань, московская область (подмосковье)
Происшествия, Рязанская область, Рязань, Московская область (Подмосковье)
В Рязани расследовали криминальную разборку 25-летней давности

В Рязани расследовали криминальную разборку 25-летней давности с тремя ранеными

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. В Рязани завершили расследование дела о ранении трех человек, произошедшем 25 лет назад при конфликте приближенных к участникам банды "Айрапетовская", сообщило СУСК по региону.
«
"Завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца города Рязани, который обвиняется в покушении на убийство трех лиц, совершенном с использованием огнестрельного оружия", - говорится в релизе.
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По версии следствия, в мае 1998 года "между лицами, приближёнными к активным участникам банды, именуемой "Айрапетовская", произошел конфликт". В его ходе обвиняемый, которому тогда было 22 года, в одном из офисов Рязани расстрелял трех мужчин, но не убив, а только ранив. Затем молодой человек сбежал с места преступления и уехал из Рязанской области.
Вычислить и задержать нападавшего по горячим следам не удалось, но работа по уголовному делу не прекращалась. В этом году появились новые косвенные свидетели, которые смогли описать злоумышленника, а также подтвердить его причастность к преступлению, отмечает СУСК.
Фигуранта задержали в мае в Московской области, после чего суд заключил его в СИЗО. По данным СУСК, в ходе расследования обвиняемый отрицал свою причастность к преступлению и оспаривал собранные доказательства.
«
"Несмотря на это, совокупность собранных следствием доказательств, полученных с использованием современной криминалистической техники и возможностей экспертных учреждений, признана прокурором достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу", - подчеркивает следственное управление.
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