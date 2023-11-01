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В Иране указали Эрдогану на риск расширения конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.11.2023
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20:09 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/rasshirenie-1906799437.html
В Иране указали Эрдогану на риск расширения конфликта на Ближнем Востоке
В Иране указали Эрдогану на риск расширения конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.11.2023
В Иране указали Эрдогану на риск расширения конфликта на Ближнем Востоке
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в среду отметил риск расширения палестино-израильского... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T20:09
2023-11-01T20:09
в мире
израиль
ближний восток
иран
хакан фидан
хосейн амир абдоллахиан
владимир путин
оон
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в среду отметил риск расширения палестино-израильского конфликта на весь регион Ближнего Востока, в случае развития такого сценария ответственность за это ляжет целиком на США и Израиль. В среду Абдоллахиан находится в Анкаре с официальным визитом. Иранский дипломат днем обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом ситуацию в Палестине, стороны подчеркнули необходимость добиться режима прекращения огня в секторе Газа и прекратить атаки Израиля по мирным жителям Палестины. "США, как одна из сторон военных действий против Газы, занимают не то положение, в котором могли бы советовать другим проявлять сдержанность в конфликте. Группы сопротивления на Ближнем Востоке принимают самостоятельные решения и, если война против беззащитного народа Газы не будет немедленно прекращена, существует риск расширения масштабов войны на Ближнем Востоке в любой момент. Ответственность за его последствия лежит непосредственно на США и Израиле", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231101/raskol-1906712752.html
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в мире, израиль, ближний восток, иран, хакан фидан, хосейн амир абдоллахиан, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ближний Восток, Иран, Хакан Фидан, Хосейн Амир Абдоллахиан, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Иране указали Эрдогану на риск расширения конфликта на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана указал Эрдогану на риск расширения конфликта на Ближнем Востоке

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в среду отметил риск расширения палестино-израильского конфликта на весь регион Ближнего Востока, в случае развития такого сценария ответственность за это ляжет целиком на США и Израиль.
В среду Абдоллахиан находится в Анкаре с официальным визитом. Иранский дипломат днем обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом ситуацию в Палестине, стороны подчеркнули необходимость добиться режима прекращения огня в секторе Газа и прекратить атаки Израиля по мирным жителям Палестины.
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"США, как одна из сторон военных действий против Газы, занимают не то положение, в котором могли бы советовать другим проявлять сдержанность в конфликте. Группы сопротивления на Ближнем Востоке принимают самостоятельные решения и, если война против беззащитного народа Газы не будет немедленно прекращена, существует риск расширения масштабов войны на Ближнем Востоке в любой момент. Ответственность за его последствия лежит непосредственно на США и Израиле", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильБлижний ВостокИранХакан ФиданХосейн Амир АбдоллахианВладимир ПутинООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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