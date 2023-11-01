https://ria.ru/20231101/raskol-1906712752.html

СМИ сообщили о расколе в Демократической партии США из-за Ближнего Востока

СМИ сообщили о расколе в Демократической партии США из-за Ближнего Востока - РИА Новости, 01.11.2023

СМИ сообщили о расколе в Демократической партии США из-за Ближнего Востока

Разногласия по поводу палестино-израильского конфликта вызвали раскол в рядах Демократической партии США, сообщает издание Axios. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T15:16

2023-11-01T15:16

2023-11-01T15:16

в мире

израиль

хамас

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Разногласия по поводу палестино-израильского конфликта вызвали раскол в рядах Демократической партии США, сообщает издание Axios. Как отмечается в публикации, первоначальная реакция президента-демократа Джо Байдена на эскалацию конфликта с безусловной поддержкой Израиля породила резкую критику со стороны прогрессивных и цветных членов партии, считающих, что обладают базовой поддержкой рядовых активистов. Издание отмечает, что либеральная правозащитная группа J Street призывает демократов голосовать против выдвинутой республиканцами резолюции, осуждающей "поддержку ХАМАС, "Хезболлах" и других террористических организаций" в студенческих городках. Правозащитники также призывают голосовать против новых санкций против Ирана и резолюции, объявляющей "неприемлемым" наличие у Ирана ядерного оружия. В свою очередь члены Squad ("Отряд"), известной фракции прогрессистов в палате представителей конгресса, обвинили Белый дом в предоставлении Израилю возможности нанести ответный удар по сектору Газа, который, как утверждается, поставил под угрозу жизни десятков тысяч палестинцев. Пока конгресс не перешел к формальному обсуждению целого ряда ближневосточных инициатив, законодатели-демократы выясняют отношения на личном уровне. Конгрессмен Андре Карсон назвал своего коллегу Джоша Готхаймера "отребьем" и "трусом" после того, как демократ из Нью-Джерси в соцсети X назвал "вызывающими презрение" однопартийцев, голосовавших против резолюции с осуждением ХАМАС, сообщает телеканал CNN. По этому же поводу конгрессвумен Дебби Вассерман Шульц предположила, что у людей, не осудивших убийство членами ХАМАС израильских мирных жителей, "нет души". В ответ афроамериканка Саммер Ли заявила, что "это не мы без души", пишет газета New York Times. Растущий личный раскол демократов по поводу войны между Израилем и ХАМАС скоро перекинется на зал заседаний палаты представителей, и партийные лидеры готовятся к законодательным схваткам между палестинскими и произраильскими конгрессменами, прогнозирует Axios.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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в мире, израиль, хамас, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша