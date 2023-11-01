https://ria.ru/20231101/ranenyy-1906779377.html

При обстреле Шебекино пострадал мужчина

При обстреле Шебекино пострадал мужчина - РИА Новости, 01.11.2023

При обстреле Шебекино пострадал мужчина

Один человек получил осколочные ранения при обстреле ВСУ промышленного предприятия в белгородском Шебекино, в состоянии средней тяжести его везут в больницу,... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T18:16

2023-11-01T18:16

2023-11-01T18:16

шебекино

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Один человек получил осколочные ранения при обстреле ВСУ промышленного предприятия в белгородском Шебекино, в состоянии средней тяжести его везут в больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По данным губернатора, ВСУ обстреляли Шебекино, частично удар пришелся по одному из промышленных предприятий. "По предварительной информации, есть один пострадавший. В момент обстрела мужчина находился на парковке предприятия рядом со своим автомобилем. У пострадавшего осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Сейчас бригадой скорой помощи он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести", — сообщил Гладков.Губернатор добавил, что в одном из корпусов предприятия есть повреждения — посечены фасад, ограждение и остекление здания, также осколками повреждены два автомобиля.

https://ria.ru/20231101/shebekino-1906620267.html

шебекино

белгородская область

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

шебекино, происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины