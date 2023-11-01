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При обстреле Шебекино пострадал мужчина
При обстреле Шебекино пострадал мужчина - РИА Новости, 01.11.2023
При обстреле Шебекино пострадал мужчина
Один человек получил осколочные ранения при обстреле ВСУ промышленного предприятия в белгородском Шебекино, в состоянии средней тяжести его везут в больницу,... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T18:16
2023-11-01T18:16
2023-11-01T18:16
шебекино
происшествия
белгородская область
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Один человек получил осколочные ранения при обстреле ВСУ промышленного предприятия в белгородском Шебекино, в состоянии средней тяжести его везут в больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По данным губернатора, ВСУ обстреляли Шебекино, частично удар пришелся по одному из промышленных предприятий. "По предварительной информации, есть один пострадавший. В момент обстрела мужчина находился на парковке предприятия рядом со своим автомобилем. У пострадавшего осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Сейчас бригадой скорой помощи он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести", — сообщил Гладков.Губернатор добавил, что в одном из корпусов предприятия есть повреждения — посечены фасад, ограждение и остекление здания, также осколками повреждены два автомобиля.
https://ria.ru/20231101/shebekino-1906620267.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Шебекино, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле Шебекино пострадал мужчина
Гладков: при обстреле ВСУ Шебекино один мужчина получил осколочные ранения