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Оператор телеканала "Звезда" получил ранение при ударе ВСУ по Донецку
Оператор телеканала "Звезда" получил ранение при ударе ВСУ по Донецку - РИА Новости, 01.11.2023
Оператор телеканала "Звезда" получил ранение при ударе ВСУ по Донецку
Оператор телеканала "Звезда" получил осколочное ранение при ударе ВСУ по Донецку, сообщается в Telegram-канале "Звезды". РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T00:47
2023-11-01T00:47
2023-11-01T01:13
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Оператор телеканала "Звезда" получил осколочное ранение при ударе ВСУ по Донецку, сообщается в Telegram-канале "Звезды"."Националисты опять нанесли удар по Донецку. Оператор, который работает с нашим телеканалом, получил осколочное ранение", — говорится в публикации.Вечером во вторник "Известия" сообщили, что три корреспондента их съемочной группы пострадали во время работы на месте обстрела города, их доставили в больницу. Источник в экстренных службах Донецка позднее рассказал РИА Новости, что один журналист издания получил легкие осколочные ранения.В ночь на среду "Известия" уточнили, что их журналиста Евгения Быковского, получившего легкие осколочные ранения, оперируют, корреспондента Алексея Полторанина готовят к операции.По данным представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 47 раз обстреляли территорию республики, выпустив в общем счете 168 единиц боеприпасов.
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Оператор телеканала "Звезда" получил ранение при ударе ВСУ по Донецку
Оператор телеканала "Звезда" получил осколочное ранение при ударе ВСУ по Донецку
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Оператор телеканала "Звезда" получил осколочное ранение при ударе ВСУ по Донецку, сообщается в Telegram-канале
"Звезды".
«
"Националисты опять нанесли удар по Донецку. Оператор, который работает с нашим телеканалом, получил осколочное ранение", — говорится в публикации.
Вечером во вторник "Известия" сообщили, что три корреспондента их съемочной группы пострадали во время работы на месте обстрела города, их доставили в больницу. Источник в экстренных службах Донецка позднее рассказал РИА Новости, что один журналист издания получил легкие осколочные ранения.
В ночь на среду "Известия" уточнили, что их журналиста Евгения Быковского, получившего легкие осколочные ранения, оперируют, корреспондента Алексея Полторанина готовят к операции.
По данным представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 47 раз обстреляли территорию республики, выпустив в общем счете 168 единиц боеприпасов.
В результате обстрелов Донецка погиб сотрудник МЧС