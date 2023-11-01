https://ria.ru/20231101/rakety-1906652357.html

Над Херсонской областью сбили семь украинских ракет

Над Херсонской областью сбили семь украинских ракет - РИА Новости, 01.11.2023

Над Херсонской областью сбили семь украинских ракет

Российские военные сбили семь украинских ракет над Херсонской областью, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:50

2023-11-01T12:50

2023-11-01T14:00

херсонская область

происшествия

специальная военная операция на украине

севастополь

белгородская область

михаил развожаев

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости. Российские военные сбили семь украинских ракет над Херсонской областью, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."Только что наши зенитчики отразили массированное ракетное нападение врага на южные регионы Российской Федерации. Над территорией Херсонской области сбиты семь ракет, запущенных противником с самолетов и летевших на Крым", — написал глава региона.Большинство ракет уничтожили в воздухе, две сдетонировали на земле, в пустынном районе на Арабатской стрелке, уточнил Сальдо. Люди и инфраструктура не пострадали.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщал, что Вооруженные силы наносили удары по различным воздушным целям над Крымом. Вскоре в городе отменили воздушную тревогу, которая длилась более двух часов.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях, в Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.В минувший понедельник украинские войска запустили восемь ракет Storm Shadow по Крыму, российские системы ПВО сбили все цели.

https://ria.ru/20231029/bespilotniki-1905911353.html

https://ria.ru/20231030/zaderzhanie-1906088587.html

херсонская область

севастополь

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , происшествия, севастополь, белгородская область, михаил развожаев, владимир сальдо, вооруженные силы украины