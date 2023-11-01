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Над Херсонской областью сбили семь украинских ракет - РИА Новости, 01.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:50 01.11.2023 (обновлено: 14:00 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/rakety-1906652357.html
Над Херсонской областью сбили семь украинских ракет
Над Херсонской областью сбили семь украинских ракет - РИА Новости, 01.11.2023
Над Херсонской областью сбили семь украинских ракет
Российские военные сбили семь украинских ракет над Херсонской областью, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:50
2023-11-01T14:00
херсонская область
происшествия
специальная военная операция на украине
севастополь
белгородская область
михаил развожаев
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости. Российские военные сбили семь украинских ракет над Херсонской областью, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."Только что наши зенитчики отразили массированное ракетное нападение врага на южные регионы Российской Федерации. Над территорией Херсонской области сбиты семь ракет, запущенных противником с самолетов и летевших на Крым", — написал глава региона.Большинство ракет уничтожили в воздухе, две сдетонировали на земле, в пустынном районе на Арабатской стрелке, уточнил Сальдо. Люди и инфраструктура не пострадали.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщал, что Вооруженные силы наносили удары по различным воздушным целям над Крымом. Вскоре в городе отменили воздушную тревогу, которая длилась более двух часов.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях, в Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.В минувший понедельник украинские войска запустили восемь ракет Storm Shadow по Крыму, российские системы ПВО сбили все цели.
https://ria.ru/20231029/bespilotniki-1905911353.html
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херсонская область
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херсонская область , происшествия, севастополь, белгородская область, михаил развожаев, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Херсонская область , Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Белгородская область, Михаил Развожаев, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Над Херсонской областью сбили семь украинских ракет

Над Херсонской областью сбили семь ракет, запущенных ВСУ с самолетов

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости. Российские военные сбили семь украинских ракет над Херсонской областью, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
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"Только что наши зенитчики отразили массированное ракетное нападение врага на южные регионы Российской Федерации. Над территорией Херсонской области сбиты семь ракет, запущенных противником с самолетов и летевших на Крым", — написал глава региона.
Большинство ракет уничтожили в воздухе, две сдетонировали на земле, в пустынном районе на Арабатской стрелке, уточнил Сальдо. Люди и инфраструктура не пострадали.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщал, что Вооруженные силы наносили удары по различным воздушным целям над Крымом. Вскоре в городе отменили воздушную тревогу, которая длилась более двух часов.
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В минувший понедельник украинские войска запустили восемь ракет Storm Shadow по Крыму, российские системы ПВО сбили все цели.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествияСевастопольБелгородская областьМихаил РазвожаевВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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