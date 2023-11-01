https://ria.ru/20231101/rakety-1906652357.html
Над Херсонской областью сбили семь украинских ракет
Над Херсонской областью сбили семь украинских ракет - РИА Новости, 01.11.2023
Над Херсонской областью сбили семь украинских ракет
Российские военные сбили семь украинских ракет над Херсонской областью, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:50
2023-11-01T12:50
2023-11-01T14:00
херсонская область
происшествия
специальная военная операция на украине
севастополь
белгородская область
михаил развожаев
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости. Российские военные сбили семь украинских ракет над Херсонской областью, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."Только что наши зенитчики отразили массированное ракетное нападение врага на южные регионы Российской Федерации. Над территорией Херсонской области сбиты семь ракет, запущенных противником с самолетов и летевших на Крым", — написал глава региона.Большинство ракет уничтожили в воздухе, две сдетонировали на земле, в пустынном районе на Арабатской стрелке, уточнил Сальдо. Люди и инфраструктура не пострадали.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщал, что Вооруженные силы наносили удары по различным воздушным целям над Крымом. Вскоре в городе отменили воздушную тревогу, которая длилась более двух часов.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях, в Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.В минувший понедельник украинские войска запустили восемь ракет Storm Shadow по Крыму, российские системы ПВО сбили все цели.
https://ria.ru/20231029/bespilotniki-1905911353.html
https://ria.ru/20231030/zaderzhanie-1906088587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Над Херсонской областью сбили семь украинских ракет
Над Херсонской областью сбили семь ракет, запущенных ВСУ с самолетов