https://ria.ru/20231101/pvo-1906792007.html

Спецоперация, 1 ноября: ПВО собьет все поставленные Киеву F-16 за 20 дней

Спецоперация, 1 ноября: ПВО собьет все поставленные Киеву F-16 за 20 дней - РИА Новости, 01.11.2023

Спецоперация, 1 ноября: ПВО собьет все поставленные Киеву F-16 за 20 дней

О селекторном совещании министра обороны России Сергея Шойгу, обстрелах со стороны Украины и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T19:41

2023-11-01T19:41

2023-11-01T23:58

специальная военная операция на украине

киев

россия

украина

сергей шойгу

вооруженные силы украины

f-16

су-27

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. О селекторном совещании министра обороны России Сергея Шойгу, обстрелах со стороны Украины и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Сбить все F-16 Министр обороны Сергей Шойгу провел тематическое селекторное совещание. Среди прочего он сообщил, что ВСУ безуспешно пытаются атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях, что приводит к большим потерям в их рядах. Кроме того, среди украинских солдат растет деморализация личного состава. Не помогают киевскому режиму и поставки новых видов натовского вооружения, подчеркнул Шойгу. Он уточнил, что российские войска продвигаются вперед и занимают более выгодные рубежи и позиции. При этом системы ПВО за прошедший месяц уничтожили свыше 1,4 тысячи средств воздушного нападения, в том числе 37 самолетов и шесть ракет ATACMS. Кроме того, Шойгу обратил внимание на то, что все запланированные к поставке Киеву истребители F-16 российские силы противовоздушной обороны смогут сбить примерно за 20 дней. Министр также рассказал, что широкое применение высокотехнологичного оружия в зоне спецоперации вызвало необходимость нарастить число военнослужащих, способных им эффективно пользоваться. По его словам, уже удалось подготовить более 93 тысяч специалистов, свыше 25 тысяч из них направятся для доукомплектования группировок войск и вновь формируемых соединений и частей. Киев потерял до 1000 солдатСогласно сводке Минобороны, российские военнослужащие отразили по две атаки украинских войск на Купянском и на Краснолиманском направлениях, а также нанесли поражение противнику на Краснолиманском, Донецком, Южнодонецком, Запорожском и на Херсонском направлениях. Потери Киева составили порядка 1040 солдат. Кроме того, ВСУ лишились трех танков, в том числе немецкого Leopard, двух артсистем М777, польской самоходной артустановки Krab, гаубицы "Мста-Б", двух гаубиц Д-30, двух самоходных артустановок "Гвоздика", а также самоходной артиллерийской установки АS-90 производства Великобритании. В Харьковской области удалось уничтожить склады боеприпасов первой бригады специального назначения ВСУ, а артиллерия и авиация поразили командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады и 31-й бригады оперативного назначения. Российские истребители за сутки сбили два самолета Су-27 воздушных сил Украины, ПВО перехватила и РЭБ перехватили восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также управляемую авиабомбу JDAM. Кроме того, уничтожены 48 беспилотников. ВСУ продолжают обстрелыКак сообщили в Минобороны, минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили над Курской областью два украинских беспилотника. Позднее утром в ведомстве заявили еще о двух уничтоженных дронах над Брянской и Курской областями. Днем еще один беспилотник удалось нейтрализовать над Белгородской областью. В 18.10 над регионом сбили очередной украинский дрон. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска выпустили пять ракет кассетного типа из РСЗО по Будённовскому району Донецка в 1.05 мск, затем еще 27 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра в 7.50 и 9.40 по Донецку и Горловке. Кроме того, с 14.00 по 15.55 ВСУ опять обстреляли Донецк и Горловку 25 снарядами. Член российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ, указала на лицемерие Запада, который винит российскую сторону в гибели гражданского населения. По ее словам, обстрелы Украиной школ, детских садов и больниц в Донбассе у Запада эмоций и критики не вызывают. Жданова также отметила, что Запад хладнокровно смотрит на попытки Киева спровоцировать ядерную катастрофу в центре Европы. Тревога на Украине и сроки для военнослужащихПо данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу несколько объявляли в Киеве и Киевской, Черновецкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Местные СМИ сообщали о взрывах в районе Хмельницкого и Миргорода. Как сообщил Следственный комитет России, трое украинских военнослужащих получили от 30 лет до пожизненного за расстрел восьми человек, близко подошедших к их боевой позиции в Мариуполе. Сосредоточились в направлении БелоруссииПредседатель белорусского государственного пограничного комитета Константин Молостов сообщил, что Киев сосредоточил в направлении республики группировку численностью до 120 тысяч военных, из них 17 тысяч человек привлекаются на усиление государственной границы. По его словам, Киев передислоцирует и добровольческие формирования. При этом солдаты ВСУ продолжают "мелкие провокации" — вывешивают флаги, в том числе националистические, включают гимн Украины, портят приграничные знаки, в том числе почему-то и свои, запускают беспилотники.

https://ria.ru/20231101/lantset-1906702393.html

https://ria.ru/20231101/sredstva-1906596069.html

https://ria.ru/20231101/oborona-1906789747.html

https://ria.ru/20231101/nato-1906724588.html

https://ria.ru/20231101/belorussiya-1906767825.html

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