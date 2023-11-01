https://ria.ru/20231101/putin-1906807006.html

Путин назвал ситуацию на валютном рынке стабильной

Путин назвал ситуацию на валютном рынке стабильной - РИА Новости, 01.11.2023

Путин назвал ситуацию на валютном рынке стабильной

Российский валютный рынок после указа об обязательной продаже валютной выручки стабилизировался, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T21:10

2023-11-01T21:10

2023-11-01T21:21

россия

владимир путин

экономика

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НОВО-ОГАРЕВО, 1 ноя - РИА Новости. Российский валютный рынок после указа об обязательной продаже валютной выручки стабилизировался, заявил президент РФ Владимир Путин."Замедлению инфляции должна способствовать стабилизация валютного рынка. Здесь вступил в силу указ об обязательной продаже валютной выручки. Мы знаем, много вопросов было на этот счет: сыграет он какую-то свою позитивную роль или не сыграет. Сыграл", - сказал Путин в среду на совещании по экономическим вопросам.По его словам, сейчас ведется мониторинг и анализ деятельности по отдельным компаниям и банкам."Также принимаются соответствующие ситуации меры денежно-кредитной политики. При этом учитываются все объективные факторы, включая внешние. Вновь подчеркну: надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться", - заявил президент РФ.

https://ria.ru/20231101/zapret-1906805166.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, экономика