https://ria.ru/20231101/putin-1906807006.html
Путин назвал ситуацию на валютном рынке стабильной
Путин назвал ситуацию на валютном рынке стабильной - РИА Новости, 01.11.2023
Путин назвал ситуацию на валютном рынке стабильной
Российский валютный рынок после указа об обязательной продаже валютной выручки стабилизировался, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T21:10
2023-11-01T21:10
2023-11-01T21:21
россия
владимир путин
экономика
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НОВО-ОГАРЕВО, 1 ноя - РИА Новости. Российский валютный рынок после указа об обязательной продаже валютной выручки стабилизировался, заявил президент РФ Владимир Путин."Замедлению инфляции должна способствовать стабилизация валютного рынка. Здесь вступил в силу указ об обязательной продаже валютной выручки. Мы знаем, много вопросов было на этот счет: сыграет он какую-то свою позитивную роль или не сыграет. Сыграл", - сказал Путин в среду на совещании по экономическим вопросам.По его словам, сейчас ведется мониторинг и анализ деятельности по отдельным компаниям и банкам."Также принимаются соответствующие ситуации меры денежно-кредитной политики. При этом учитываются все объективные факторы, включая внешние. Вновь подчеркну: надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться", - заявил президент РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин назвал ситуацию на валютном рынке стабильной
Путин заявил, что валютный рынок стабилизировался после соответствующего указа