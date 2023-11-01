https://ria.ru/20231101/putin-1906804084.html

Путин оценил ситуацию в российской экономике

Путин оценил ситуацию в российской экономике - РИА Новости, 01.11.2023

Путин оценил ситуацию в российской экономике

Экономическая ситуация в России развивается предсказуемо, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T20:53

2023-11-01T20:53

2023-11-01T22:32

россия

владимир путин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Экономическая ситуация в России развивается предсказуемо, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Оперативная статистика показывает, что экономическая ситуация в целом развивается предсказуемо в соответствии с прогнозом", — сказал он.По словам главы государства, в период с января по сентябрь этого года ВВП страны увеличился на 2,8 процента по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Он также подчеркнул, что в августе и сентябре валовый внутренний продукт вырос на 5,2 процента.

https://ria.ru/20231005/ekonomika-1900795715.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, экономика