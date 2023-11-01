https://ria.ru/20231101/putin-1906804084.html
Путин оценил ситуацию в российской экономике
Путин оценил ситуацию в российской экономике - РИА Новости, 01.11.2023
Путин оценил ситуацию в российской экономике
Экономическая ситуация в России развивается предсказуемо, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T20:53
2023-11-01T20:53
2023-11-01T22:32
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Экономическая ситуация в России развивается предсказуемо, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Оперативная статистика показывает, что экономическая ситуация в целом развивается предсказуемо в соответствии с прогнозом", — сказал он.По словам главы государства, в период с января по сентябрь этого года ВВП страны увеличился на 2,8 процента по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Он также подчеркнул, что в августе и сентябре валовый внутренний продукт вырос на 5,2 процента.
https://ria.ru/20231005/ekonomika-1900795715.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин оценил ситуацию в российской экономике
Путин: экономическая ситуация в России в целом развивается предсказуемо
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Экономическая ситуация в России развивается предсказуемо, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Оперативная статистика показывает, что экономическая ситуация в целом развивается предсказуемо в соответствии с прогнозом", — сказал он.
По словам главы государства, в период с января по сентябрь этого года ВВП страны увеличился на 2,8 процента по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Он также подчеркнул, что в августе и сентябре валовый внутренний продукт вырос на 5,2 процента.
Путин оценил экономический рост в России по итогам года