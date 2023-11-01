https://ria.ru/20231101/putin-1906677132.html
Путин и Лукашенко обсудили продвижение союзной интеграции
Путин и Лукашенко обсудили продвижение союзной интеграции - РИА Новости, 01.11.2023
Путин и Лукашенко обсудили продвижение союзной интеграции
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили продвижение союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и высокие... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:44
2023-11-01T13:44
2023-11-01T13:49
союзное государство
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белоруссия
россия
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили продвижение союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и высокие технологии, сообщает пресс-служба Кремля."Рассмотрена также актуальная тематика дальнейшего развития двустороннего взаимодействия и продвижения союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и высокие технологии. Подтвержден обоюдный настрой на продолжение тесной совместной работы в целях углубления российско-белорусского стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231030/lukashenko-1906122361.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко
Союзное государство, В мире, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко обсудили продвижение союзной интеграции
Путин и Лукашенко обсудили продвижение союзной интеграции, включая энергетику