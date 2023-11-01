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Путин и Лукашенко обсудили продвижение союзной интеграции - РИА Новости, 01.11.2023
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13:44 01.11.2023 (обновлено: 13:49 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/putin-1906677132.html
Путин и Лукашенко обсудили продвижение союзной интеграции
Путин и Лукашенко обсудили продвижение союзной интеграции - РИА Новости, 01.11.2023
Путин и Лукашенко обсудили продвижение союзной интеграции
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили продвижение союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и высокие... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:44
2023-11-01T13:49
союзное государство
в мире
белоруссия
россия
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили продвижение союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и высокие технологии, сообщает пресс-служба Кремля."Рассмотрена также актуальная тематика дальнейшего развития двустороннего взаимодействия и продвижения союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и высокие технологии. Подтвержден обоюдный настрой на продолжение тесной совместной работы в целях углубления российско-белорусского стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231030/lukashenko-1906122361.html
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в мире, белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко
Союзное государство, В мире, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко обсудили продвижение союзной интеграции

Путин и Лукашенко обсудили продвижение союзной интеграции, включая энергетику

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили продвижение союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и высокие технологии, сообщает пресс-служба Кремля.
"Рассмотрена также актуальная тематика дальнейшего развития двустороннего взаимодействия и продвижения союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и высокие технологии. Подтвержден обоюдный настрой на продолжение тесной совместной работы в целях углубления российско-белорусского стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Лукашенко предложил новый метод интеграции стран бывшего СССР
30 октября, 12:00
 
Союзное государствоВ миреБелоруссияРоссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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