https://ria.ru/20231101/putin-1906677132.html

Путин и Лукашенко обсудили продвижение союзной интеграции

Путин и Лукашенко обсудили продвижение союзной интеграции - РИА Новости, 01.11.2023

Путин и Лукашенко обсудили продвижение союзной интеграции

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили продвижение союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и высокие... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:44

2023-11-01T13:44

2023-11-01T13:49

союзное государство

в мире

белоруссия

россия

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили продвижение союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и высокие технологии, сообщает пресс-служба Кремля."Рассмотрена также актуальная тематика дальнейшего развития двустороннего взаимодействия и продвижения союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и высокие технологии. Подтвержден обоюдный настрой на продолжение тесной совместной работы в целях углубления российско-белорусского стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231030/lukashenko-1906122361.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко