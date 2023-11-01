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"Начали понимать": в США рассказали о сокрушительном ударе России по НАТО - РИА Новости, 01.11.2023
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16:04 01.11.2023 (обновлено: 16:08 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/protivostoyanie-1906728241.html
"Начали понимать": в США рассказали о сокрушительном ударе России по НАТО
"Начали понимать": в США рассказали о сокрушительном ударе России по НАТО - РИА Новости, 01.11.2023
"Начали понимать": в США рассказали о сокрушительном ударе России по НАТО
Североатлантический альянс не сможет выдержать военное противостояние с Россией, обладающей самой сильной армией в мире, заявил бывший разведчик ВС США Скотт... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T16:04
2023-11-01T16:08
россия
сша
украина
скотт риттер
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Североатлантический альянс не сможет выдержать военное противостояние с Россией, обладающей самой сильной армией в мире, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of."Россия сражается не только с Украиной. Да, именно украинские солдаты отдают свои жизни. &lt;…&gt; Их (ВСУ. – Прим. ред.) обеспечивает экономическая и военная сила коллективного Запада. Таким образом, Россия сражается с НАТО, с США. Россия выигрывает", – отметил он.По мнению Риттера, в НАТО стали понимать, что они не могут обеспечить победу ВСУ, более того, альянс не в состоянии защитить свои собственные позиции."Российская армия стала самой боеспособной в мире. &lt;…&gt; Оборонная индустрия альянса не только не может обеспечить Украину нужным количеством боеприпасов, но и себя тоже", – заключил бывший разведчик.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то захочет, Москва к этому готова.
https://ria.ru/20231101/lantset-1906702393.html
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россия, сша, украина, скотт риттер, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Россия, США, Украина, Скотт Риттер, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Начали понимать": в США рассказали о сокрушительном ударе России по НАТО

Экс-разведчик Риттер: НАТО не сможет выдержать противостояние с Россией

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Североатлантический альянс не сможет выдержать военное противостояние с Россией, обладающей самой сильной армией в мире, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.
"Россия сражается не только с Украиной. Да, именно украинские солдаты отдают свои жизни. <…> Их (ВСУ. – Прим. ред.) обеспечивает экономическая и военная сила коллективного Запада. Таким образом, Россия сражается с НАТО, с США. Россия выигрывает", – отметил он.
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По мнению Риттера, в НАТО стали понимать, что они не могут обеспечить победу ВСУ, более того, альянс не в состоянии защитить свои собственные позиции.
"Российская армия стала самой боеспособной в мире. <…> Оборонная индустрия альянса не только не может обеспечить Украину нужным количеством боеприпасов, но и себя тоже", – заключил бывший разведчик.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то захочет, Москва к этому готова.
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