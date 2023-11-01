https://ria.ru/20231101/proisshestvie-1906738368.html
В Орске у детского сада нашли фрагменты тела женщины
В Орске у детского сада нашли фрагменты тела женщины - РИА Новости, 01.11.2023
В Орске у детского сада нашли фрагменты тела женщины
Правоохранители задержали мужчину по подозрению в жестоком убийстве женщины, фрагменты тела которой нашли в Орске, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T16:32
2023-11-01T16:32
2023-11-01T16:33
происшествия
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УФА, 1 ноя - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину по подозрению в жестоком убийстве женщины, фрагменты тела которой нашли в Орске, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области. "Предварительным следствием установлено, что 1 ноября на участке местности, расположенном по улице Шалина города Орска обнаружены фрагменты тела женщины. В ходе проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками полиции установлена личность погибшей женщины. Ею оказалась 38-летняя местная жительница", - говорится в сообщении. По подозрению в убийстве задержан ее сожитель - 41-летний местный житель, ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления, информирует областной следком.В социальных сетях сообщают, что фрагменты тела женщины были упакованы в полиэтиленовые мешки и разбросаны возле детского сада.
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происшествия, орск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Орск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Орске у детского сада нашли фрагменты тела женщины
В Орске фрагменты тела женщины нашли у детского сада, задержан ее сожитель