https://ria.ru/20231101/proisshestvie-1906724221.html

В Екатеринбурге задержали тюменца, ограбившего женщину во время БДСМ-игр

В Екатеринбурге задержали тюменца, ограбившего женщину во время БДСМ-игр - РИА Новости, 01.11.2023

В Екатеринбурге задержали тюменца, ограбившего женщину во время БДСМ-игр

Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали мужчину, который избил и ограбил женщину, привязав ее к кровати во время ролевых игр, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T15:55

2023-11-01T15:55

2023-11-01T15:55

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали мужчину, который избил и ограбил женщину, привязав ее к кровати во время ролевых игр, сообщает пресс-служба городского управления МВД. По данным ведомства, жительница уральской столицы познакомилась с 37-летним тюменцем в интернете, после чего пригласила его к себе в гости на ночь. "Утром подозреваемый под предлогом игры привязал жертву к кровати, после чего избил и потребовал деньги. Женщине оставалось только наблюдать, как уже бывший любовник собирает ее наличные, карты и украшения. Ущерб, причиненный гражданке, составил порядка 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Как уточнили в полиции, мужчина ранее был судим за кражу, незаконный оборот оружия и побег из мест лишения свободы и находился в федеральном розыске за уклонение от административного надзора. В отношении него возбуждено уголовное дело о грабеже, уралец заключен под стражу.

https://ria.ru/20230828/ubiystvo-1892718664.html

https://ria.ru/20231101/sud-1906708250.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург