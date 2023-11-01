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В Екатеринбурге задержали тюменца, ограбившего женщину во время БДСМ-игр - РИА Новости, 01.11.2023
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15:55 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/proisshestvie-1906724221.html
В Екатеринбурге задержали тюменца, ограбившего женщину во время БДСМ-игр
В Екатеринбурге задержали тюменца, ограбившего женщину во время БДСМ-игр - РИА Новости, 01.11.2023
В Екатеринбурге задержали тюменца, ограбившего женщину во время БДСМ-игр
Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали мужчину, который избил и ограбил женщину, привязав ее к кровати во время ролевых игр, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:55
2023-11-01T15:55
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали мужчину, который избил и ограбил женщину, привязав ее к кровати во время ролевых игр, сообщает пресс-служба городского управления МВД. По данным ведомства, жительница уральской столицы познакомилась с 37-летним тюменцем в интернете, после чего пригласила его к себе в гости на ночь. "Утром подозреваемый под предлогом игры привязал жертву к кровати, после чего избил и потребовал деньги. Женщине оставалось только наблюдать, как уже бывший любовник собирает ее наличные, карты и украшения. Ущерб, причиненный гражданке, составил порядка 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Как уточнили в полиции, мужчина ранее был судим за кражу, незаконный оборот оружия и побег из мест лишения свободы и находился в федеральном розыске за уклонение от административного надзора. В отношении него возбуждено уголовное дело о грабеже, уралец заключен под стражу.
https://ria.ru/20230828/ubiystvo-1892718664.html
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
В Екатеринбурге задержали тюменца, ограбившего женщину во время БДСМ-игр

В Екатеринбурге задержали тюменца, ограбившего женщину во время любовных игр

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали мужчину, который избил и ограбил женщину, привязав ее к кровати во время ролевых игр, сообщает пресс-служба городского управления МВД.
По данным ведомства, жительница уральской столицы познакомилась с 37-летним тюменцем в интернете, после чего пригласила его к себе в гости на ночь.
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"Утром подозреваемый под предлогом игры привязал жертву к кровати, после чего избил и потребовал деньги. Женщине оставалось только наблюдать, как уже бывший любовник собирает ее наличные, карты и украшения. Ущерб, причиненный гражданке, составил порядка 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Как уточнили в полиции, мужчина ранее был судим за кражу, незаконный оборот оружия и побег из мест лишения свободы и находился в федеральном розыске за уклонение от административного надзора.
В отношении него возбуждено уголовное дело о грабеже, уралец заключен под стражу.
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