https://ria.ru/20231101/proisshestvie-1906712220.html

В Москве вертолет вылетел на место ДТП со скорой

В Москве вертолет вылетел на место ДТП со скорой - РИА Новости, 01.11.2023

В Москве вертолет вылетел на место ДТП со скорой

Медицинский вертолет вылетел за пострадавшими в крупном ДТП с двумя легковушками и "скорой" на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T15:14

2023-11-01T15:14

2023-11-01T18:57

происшествия

москва

капотня

московский авиационный центр

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Медицинский вертолет вылетел за пострадавшими в крупном ДТП с двумя легковушками и "скорой" на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. ЧП произошло в Капотне. По предварительной информации, пострадали четыре человека, трое из них в "скорой". Топливо не разливалось, пожара не последовало. "На место ДТП вылетел медицинский вертолет Московского авиационного центра", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20231031/delo-1906321339.html

москва

капотня

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происшествия, москва, капотня, московский авиационный центр