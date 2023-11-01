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В Москве вертолет вылетел на место ДТП со скорой - РИА Новости, 01.11.2023
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15:14 01.11.2023 (обновлено: 18:57 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/proisshestvie-1906712220.html
В Москве вертолет вылетел на место ДТП со скорой
В Москве вертолет вылетел на место ДТП со скорой - РИА Новости, 01.11.2023
В Москве вертолет вылетел на место ДТП со скорой
Медицинский вертолет вылетел за пострадавшими в крупном ДТП с двумя легковушками и "скорой" на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:14
2023-11-01T18:57
происшествия
москва
капотня
московский авиационный центр
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Медицинский вертолет вылетел за пострадавшими в крупном ДТП с двумя легковушками и "скорой" на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. ЧП произошло в Капотне. По предварительной информации, пострадали четыре человека, трое из них в "скорой". Топливо не разливалось, пожара не последовало. "На место ДТП вылетел медицинский вертолет Московского авиационного центра", - сказал собеседник агентства.
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москва
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происшествия, москва, капотня, московский авиационный центр
Происшествия, Москва, Капотня, Московский авиационный центр
В Москве вертолет вылетел на место ДТП со скорой

В Москве вертолет вылетел на место ДТП, где столкнулись скорая и две легковушки

© АГН "Москва" / Денис ВоронинПоследствия ДТП с участием с участием машины скорой помощи на улице Капотня в Москве
Последствия ДТП с участием с участием машины скорой помощи на улице Капотня в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Последствия ДТП с участием с участием машины скорой помощи на улице Капотня в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Медицинский вертолет вылетел за пострадавшими в крупном ДТП с двумя легковушками и "скорой" на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
ЧП произошло в Капотне. По предварительной информации, пострадали четыре человека, трое из них в "скорой". Топливо не разливалось, пожара не последовало.
"На место ДТП вылетел медицинский вертолет Московского авиационного центра", - сказал собеседник агентства.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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31 октября, 02:49
 
ПроисшествияМоскваКапотняМосковский авиационный центр
 
 
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