https://ria.ru/20231101/proisshestvie-1906635026.html

На Урале подросток избил троих школьников за то, что толкнули его брата

На Урале подросток избил троих школьников за то, что толкнули его брата - РИА Новости, 01.11.2023

На Урале подросток избил троих школьников за то, что толкнули его брата

Свердловская полиция задержала подростка, избившего битой троих школьников, сообщил журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T11:59

2023-11-01T11:59

2023-11-01T11:59

происшествия

россия

кашин

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Свердловская полиция задержала подростка, избившего битой троих школьников, сообщил журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По предварительной информации ведомства, в селе Кашино Свердловской области мальчик поссорился с тремя одноклассниками и стал их оскорблять. В ответ на это один из учеников толкнул его в снег. Тогда мальчик позвал на помощь старшего брата, который пришел с битой и избил ею школьников. "Сотрудники территориального ОВД оперативно задержали подозреваемого. Собранные материалы были направлены в региональный СКР для принятия процессуального решения", – сказал Горелых. Избитые школьники получили серьезные травмы головы, региональное управление СК расследует уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство), сообщила пресс-служба СК РФ.

https://ria.ru/20230529/shkolnik-1874805474.html

россия

кашин

свердловская область

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происшествия, россия, кашин, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), валерий горелых