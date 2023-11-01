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На Урале подросток избил троих школьников за то, что толкнули его брата
На Урале подросток избил троих школьников за то, что толкнули его брата - РИА Новости, 01.11.2023
На Урале подросток избил троих школьников за то, что толкнули его брата
Свердловская полиция задержала подростка, избившего битой троих школьников, сообщил журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:59
2023-11-01T11:59
2023-11-01T11:59
происшествия
россия
кашин
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Свердловская полиция задержала подростка, избившего битой троих школьников, сообщил журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По предварительной информации ведомства, в селе Кашино Свердловской области мальчик поссорился с тремя одноклассниками и стал их оскорблять. В ответ на это один из учеников толкнул его в снег. Тогда мальчик позвал на помощь старшего брата, который пришел с битой и избил ею школьников. "Сотрудники территориального ОВД оперативно задержали подозреваемого. Собранные материалы были направлены в региональный СКР для принятия процессуального решения", – сказал Горелых. Избитые школьники получили серьезные травмы головы, региональное управление СК расследует уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство), сообщила пресс-служба СК РФ.
https://ria.ru/20230529/shkolnik-1874805474.html
россия
кашин
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происшествия, россия, кашин, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), валерий горелых
Происшествия, Россия, Кашин, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ), Валерий Горелых
На Урале подросток избил троих школьников за то, что толкнули его брата
На Урале подросток избил битой троих школьников за то, что толкнули его брата