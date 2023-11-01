https://ria.ru/20231101/produkty-1906660253.html

Шесть компаний Москвы планируют поставлять продукты в Узбекистан

Шесть компаний Москвы планируют поставлять продукты в Узбекистан - РИА Новости, 01.11.2023

Шесть компаний Москвы планируют поставлять продукты в Узбекистан

Шесть производителей продуктов питания из Москвы планируют поставлять свои товары на территорию республики Узбекистан, сообщил министр правительства столицы,... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:11

2023-11-01T13:11

2023-11-01T13:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

узбекистан

продукты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906660231_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a398f8323114869db30f992bad03f72f.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Шесть производителей продуктов питания из Москвы планируют поставлять свои товары на территорию республики Узбекистан, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.В рамках международной бизнес-миссии в Узбекистане столичные компании по производству питания презентовали свою продукцию. Мероприятие было организовано силами центра "Моспром". В нем поучаствовали шесть промышленных предприятий, которые провели b2b-переговоры и заключили новые контракты на поставку товаров на территорию республики.По словам Овчинского, с целью выхода на новые зарубежные рынки и налаживания международного сотрудничества столичным промышленникам помогают специалисты экспортного центра "Моспром"."В условиях санкционных ограничений центр способствовал поиску новых дружественных стран, а также установлению и укреплению внешнеэкономической деятельности с ними. Так, в ходе бизнес-миссии в Узбекистан столичные производители продуктов питания провели свыше 60 b2b-переговоров, в результате которых был заключен ряд контрактов на поставку товаров в республику", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.Как отметили в пресс-службе, московских регион представляли ряд компаний, в числе которых: "Добрынинский" (кондитерский комбинат); "БРПИ" (изготовитель мороженого); "НПО ЭКО ФУД" (предприятие по изготовлению ингредиентов для десертов и топингов для напитков); "Микояновский мясокомбинат"; "Фуд Рев" (изготовитель шоколадных батончиков с чистым растительным составом); "Азиано" (производитель безалкогольных напитков)."Благодаря организованной АНО "Моспром" бизнес-миссии нам предварительно удалось договориться о поставке наших сиропов в одну из крупнейших сетей кофеен в Узбекистане", – приводит пресс-служба слова главы компании "НПО Эко Фуд" Антона Михайличенко.Также там уточнили, что итогом проведенных переговоров стало то, что партнеры из Узбекистана сделали заказ первых образцов продукции предприятия. Кроме того, еще одна сеть кафе заинтересовалась добавками для чая, основой для которых служат облепиха и сгущенка.ДИПП столицы курирует центр "Моспром". Данный центр организует индивидуальную поддержку московских экспортеров. Эксперты "Моспрома" занимаются анализом целевых рынков для производителей, а также проведением индивидуальной аналитики, которая помогает определить самую эффективную из набора стратегий выхода компании на заграничные рынки.Байерская программа подразумевает, что специалисты на бесплатной основе предоставляют помощь экспортерам в поиске контрагентов, переговорном процессе с потенциальными покупателями за границей. Кроме того, они организуют участие экспортеров в международных выставках и бизнес-миссиях.На мероприятиях нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в прошедшем году, производители несырьевой неэнергетической продукции из Москвы смогли переориентировать свои экспортные маршруты и обрели новых партнеров на рынках Латинской Америки, Юго-Восточной Азии Африки, СНГ и Ближнего Востока.Эти связи удалось наладить в том числе благодаря содействию, оказанным центром "Моспром". На сайте центра можно ознакомиться с направлениями предлагаемой им поддержки.Также благодаря национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" организована работа цифровой платформы "Мой экспорт". Там предприниматели могут получить поддержку, например, на бесплатной основе проконсультироваться с экспертом или получить аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, поучаствовать в прохождении онлайн-обучения и многое другое.

https://ria.ru/20231101/mtsd-4-1906623260.html

https://ria.ru/20231031/ekoparkovoki-1906447246.html

москва

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, узбекистан, продукты