https://ria.ru/20231101/prilozhenie-1906622426.html

Сбербанк устранил сбои в работе приложения

Сбербанк устранил сбои в работе приложения - РИА Новости, 01.11.2023

Сбербанк устранил сбои в работе приложения

Пользователи старых версий приложения Сбербанка могли испытывать трудности со входом из-за технических работ, сейчас все затруднения устранены, сообщили в... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T11:05

2023-11-01T11:05

2023-11-01T11:15

сбербанк россии

россия

технологии

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пользователи старых версий приложения Сбербанка могли испытывать трудности со входом из-за технических работ, сейчас все затруднения устранены, сообщили в кредитной организации.Клиенты Сбербанка ранее в среду пожаловались агентству на проблемы со входом в мобильное приложение банка, а также на его долгую загрузку. В чате поддержки банка эту информацию подтвердили."В связи с проведением технических работ часть пользователей старых версий приложения Сбербанк Онлайн могла испытывать временные трудности со входом в приложение. Сейчас уже все затруднения решены и данные версии приложений также работают штатно", - сообщили в банке.

https://ria.ru/20231031/vklady-1906336549.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сбербанк россии, россия, технологии