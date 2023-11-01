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Сбербанк устранил сбои в работе приложения - РИА Новости, 01.11.2023
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11:05 01.11.2023 (обновлено: 11:15 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/prilozhenie-1906622426.html
Сбербанк устранил сбои в работе приложения
Сбербанк устранил сбои в работе приложения - РИА Новости, 01.11.2023
Сбербанк устранил сбои в работе приложения
Пользователи старых версий приложения Сбербанка могли испытывать трудности со входом из-за технических работ, сейчас все затруднения устранены, сообщили в... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:05
2023-11-01T11:15
сбербанк россии
россия
технологии
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пользователи старых версий приложения Сбербанка могли испытывать трудности со входом из-за технических работ, сейчас все затруднения устранены, сообщили в кредитной организации.Клиенты Сбербанка ранее в среду пожаловались агентству на проблемы со входом в мобильное приложение банка, а также на его долгую загрузку. В чате поддержки банка эту информацию подтвердили."В связи с проведением технических работ часть пользователей старых версий приложения Сбербанк Онлайн могла испытывать временные трудности со входом в приложение. Сейчас уже все затруднения решены и данные версии приложений также работают штатно", - сообщили в банке.
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сбербанк россии, россия, технологии
Сбербанк России, Россия, Технологии
Сбербанк устранил сбои в работе приложения

Сбербанк устранил затруднения в работе старых версий приложения

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковМобильное приложение Сбербанк Онлайн
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пользователи старых версий приложения Сбербанка могли испытывать трудности со входом из-за технических работ, сейчас все затруднения устранены, сообщили в кредитной организации.
Клиенты Сбербанка ранее в среду пожаловались агентству на проблемы со входом в мобильное приложение банка, а также на его долгую загрузку. В чате поддержки банка эту информацию подтвердили.
"В связи с проведением технических работ часть пользователей старых версий приложения Сбербанк Онлайн могла испытывать временные трудности со входом в приложение. Сейчас уже все затруднения решены и данные версии приложений также работают штатно", - сообщили в банке.
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