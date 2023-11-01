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ЕР проведет множество мероприятий ко Дню народного единства - РИА Новости, 01.11.2023
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09:15 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/prazdnik-1906597394.html
ЕР проведет множество мероприятий ко Дню народного единства
ЕР проведет множество мероприятий ко Дню народного единства - РИА Новости, 01.11.2023
ЕР проведет множество мероприятий ко Дню народного единства
Партия "Единая Россия" проведет мастер-классы, флешмобы и автопробеги, посвященные Дню народного единства, который отмечается 4 ноября, рассказали в... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T09:15
2023-11-01T09:15
общество
луганская народная республика
архангельское
ханты-мансийск
единая россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Партия "Единая Россия" проведет мастер-классы, флешмобы и автопробеги, посвященные Дню народного единства, который отмечается 4 ноября, рассказали в пресс-службе. "Активисты партии проведут патриотические флешмобы, фестивали, автопробеги, благотворительные акции в поддержку военнослужащих и семей участников СВО", - говорится в сообщении. В штабах общественной поддержки "Единой России", которые открыты в 28 регионах, в преддверии 4 ноября стартовала акция "Россия - единая семья". В рамках акции активисты собирают сувенирные наборы для многодетных и нуждающихся семей участников СВО, военнослужащих из других регионов и направляют их друг другу. "Все подарки местного производства и отражают национальный колорит и региональные традиции", - сообщили в партии. Кроме того, из штаба общественной поддержки в Ханты-Мансийске в ЛНР и Республику Хакасия отправили наборы с местными сладостями и сувенирами: шоколадом с ягелем, ягодным мармеладом, шишками, конфитюром из брусники, пастилой из местных дикоросов. "На площадках штабов также пройдут мастер-классы по приготовлению национальных блюд, кинопросмотры, этнопоказы, "Фестиваль культуры народов России", фотовыставки, объединяющие достижения в регионах и стране за последние годы: от проведения зимних Олимпийских игр до воссоединения Республики Крым и Севастополя, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей с большой Россией", - рассказали организаторы. В Московской области активисты и сторонники "Единой России" в День народного единства приготовят традиционные блюда национальных кухонь, в Богородском их передадут в военный госпиталь, где проходят реабилитацию бойцы СВО, в Луховицах угощения для детей развезут в центры социальной помощи. В Иваново, по данным пресс-службы, реготделение "Единой России" организует второй спортивный фестиваль "Кубок мужества и доблести", посвященный памяти участников СВО. "Участие в соревнованиях по карате примут 300 юных спортсменов из 11 регионов. Спортивные соревнования, фестивали ГТО и массовые зарядки проведут в ДНР, Кабардино-Балкарии, Башкортостане, Тамбовской и Липецкой областях", - следует из пресс-релиза партии. Также мероприятия пройдут в Анапе, где состоится молодежный фестиваль "Дружба народов" и спортивный фестиваль ГТО "Одна страна - одна команда", в Краснодарском крае, откуда отправят в зону СВО почти 200 тонн гуманитарной помощи. "В Донецке участникам СВО передадут посылки со средствами первой необходимости и одеждой. Акция охватит и другие населенные пункты", - сообщили в партии. В столице, Курской и Калининградской областях активисты партии проведут концерты и поздравления участников СВО в госпиталях. Автопробеги пройдут в Чечне, Калмыкии, Марий Эл, Костромской, Томской, Саратовской, Рязанской, Свердловской, Архангельской, Орловской и Волгоградской областях, на Чукотке и Камчатке. "На центральных площадях и улицах Херсонской, Курской, Ростовской, Брянской, Волгоградской, Архангельской, Калининградской, Самарской и других областей партийные активисты будут раздавать ленточки-триколор и рассказывать об истории праздника", - отметили организаторы. Кроме того, по их данным, в Брянке (ЛНР) и Луганске "Единая Россия" высадит почти 200 деревьев.
https://ria.ru/20231030/parkovka-1906217010.html
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общество, луганская народная республика, архангельское, ханты-мансийск, единая россия
Общество, Луганская Народная Республика, Архангельское, Ханты-Мансийск, Единая Россия
ЕР проведет множество мероприятий ко Дню народного единства

ЕР проведет мастер-классы, флешмобы и автопробеги ко Дню народного единства

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкФлаг с символикой партии "Единая Россия"
Флаг с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Флаг с символикой партии "Единая Россия" . Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Партия "Единая Россия" проведет мастер-классы, флешмобы и автопробеги, посвященные Дню народного единства, который отмечается 4 ноября, рассказали в пресс-службе.
"Активисты партии проведут патриотические флешмобы, фестивали, автопробеги, благотворительные акции в поддержку военнослужащих и семей участников СВО", - говорится в сообщении.
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30 октября, 16:28
В штабах общественной поддержки "Единой России", которые открыты в 28 регионах, в преддверии 4 ноября стартовала акция "Россия - единая семья". В рамках акции активисты собирают сувенирные наборы для многодетных и нуждающихся семей участников СВО, военнослужащих из других регионов и направляют их друг другу.
"Все подарки местного производства и отражают национальный колорит и региональные традиции", - сообщили в партии.
Кроме того, из штаба общественной поддержки в Ханты-Мансийске в ЛНР и Республику Хакасия отправили наборы с местными сладостями и сувенирами: шоколадом с ягелем, ягодным мармеладом, шишками, конфитюром из брусники, пастилой из местных дикоросов.
"На площадках штабов также пройдут мастер-классы по приготовлению национальных блюд, кинопросмотры, этнопоказы, "Фестиваль культуры народов России", фотовыставки, объединяющие достижения в регионах и стране за последние годы: от проведения зимних Олимпийских игр до воссоединения Республики Крым и Севастополя, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей с большой Россией", - рассказали организаторы.
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В Московской области активисты и сторонники "Единой России" в День народного единства приготовят традиционные блюда национальных кухонь, в Богородском их передадут в военный госпиталь, где проходят реабилитацию бойцы СВО, в Луховицах угощения для детей развезут в центры социальной помощи.
В Иваново, по данным пресс-службы, реготделение "Единой России" организует второй спортивный фестиваль "Кубок мужества и доблести", посвященный памяти участников СВО.
«
"Участие в соревнованиях по карате примут 300 юных спортсменов из 11 регионов. Спортивные соревнования, фестивали ГТО и массовые зарядки проведут в ДНР, Кабардино-Балкарии, Башкортостане, Тамбовской и Липецкой областях", - следует из пресс-релиза партии.
Также мероприятия пройдут в Анапе, где состоится молодежный фестиваль "Дружба народов" и спортивный фестиваль ГТО "Одна страна - одна команда", в Краснодарском крае, откуда отправят в зону СВО почти 200 тонн гуманитарной помощи.
Донецке участникам СВО передадут посылки со средствами первой необходимости и одеждой. Акция охватит и другие населенные пункты", - сообщили в партии.
В столице, Курской и Калининградской областях активисты партии проведут концерты и поздравления участников СВО в госпиталях.
Автопробеги пройдут в Чечне, Калмыкии, Марий Эл, Костромской, Томской, Саратовской, Рязанской, Свердловской, Архангельской, Орловской и Волгоградской областях, на Чукотке и Камчатке.
«
"На центральных площадях и улицах Херсонской, Курской, Ростовской, Брянской, Волгоградской, Архангельской, Калининградской, Самарской и других областей партийные активисты будут раздавать ленточки-триколор и рассказывать об истории праздника", - отметили организаторы.
Кроме того, по их данным, в Брянке (ЛНР) и Луганске "Единая Россия" высадит почти 200 деревьев.
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ОбществоЛуганская Народная РеспубликаАрхангельскоеХанты-МансийскЕдиная Россия
 
 
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