https://ria.ru/20231101/pozhar-1906768290.html

В Ейском районе Краснодарского края загорелся склад

В Ейском районе Краснодарского края загорелся склад - РИА Новости, 01.11.2023

В Ейском районе Краснодарского края загорелся склад

Здание склада загорелось на площади порядка 3,5 тысячи квадратных метров в Ейском районе Краснодарского края, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T17:48

2023-11-01T17:48

2023-11-01T18:19

происшествия

ейский район

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906779769_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4619c4e99620a1240ea09891df66d867.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Здание склада загорелось на площади порядка 3,5 тысячи квадратных метров в Ейском районе Краснодарского края, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 16.00 поступило сообщение о пожаре по адресу: поселок Степной, улица Советов. Горит складское помещение на площади предварительно 3500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что к ликвидации пожара привлечены 45 человек и 14 единиц техники.

https://ria.ru/20231031/mchs-1906335933.html

ейский район

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на складе в Краснодарском крае Крупный пожар в Краснодарском крае - в поселке Степной на площади в 3,5 тысячи "квадратов" загорелся склад 2023-11-01T17:48 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ейский район, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)