https://ria.ru/20231101/pozhar-1906768290.html
В Ейском районе Краснодарского края загорелся склад
В Ейском районе Краснодарского края загорелся склад - РИА Новости, 01.11.2023
В Ейском районе Краснодарского края загорелся склад
Здание склада загорелось на площади порядка 3,5 тысячи квадратных метров в Ейском районе Краснодарского края, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T17:48
2023-11-01T17:48
2023-11-01T18:19
происшествия
ейский район
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Здание склада загорелось на площади порядка 3,5 тысячи квадратных метров в Ейском районе Краснодарского края, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 16.00 поступило сообщение о пожаре по адресу: поселок Степной, улица Советов. Горит складское помещение на площади предварительно 3500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что к ликвидации пожара привлечены 45 человек и 14 единиц техники.
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ейский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Пожар на складе в Краснодарском крае
Крупный пожар в Краснодарском крае - в поселке Степной на площади в 3,5 тысячи "квадратов" загорелся склад
2023-11-01T17:48
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PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ейский район, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ейский район, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ейском районе Краснодарского края загорелся склад
МЧС сообщило о возгорании на складе в Ейском районе Краснодарского края