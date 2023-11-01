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В Перми двое подростков спасли пенсионера из горящей квартиры
В Перми двое подростков спасли пенсионера из горящей квартиры - РИА Новости, 01.11.2023
В Перми двое подростков спасли пенсионера из горящей квартиры
Два подростка спасли пенсионера при пожаре в Перми, сообщило краевое управление МЧС. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T16:12
2023-11-01T16:12
2023-11-01T16:58
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ПЕРМЬ, 1 ноя — РИА Новости. Два подростка спасли пенсионера при пожаре в Перми, сообщило краевое управление МЧС. По информации ведомства, юноши Максим и Тимофей проходили мимо дома по улице Автозаводской и заметили пламя в окне квартиры на втором этаже. Подростки забежали в подъезд, увидели дым и стали оповещать жильцов. Дверь квартиры на втором этаже, где случился пожар, открыл 87-летний мужчина. Ребята вывели его на улицу. Женщина из соседней квартиры покинула дом самостоятельно. "Мы вывели дедушку на свежий воздух. Пока я по сотовому вызывал пожарных, Тимофей, намочив тряпку и приложив ко рту, проверил, остались ли в той квартире еще люди, но, к счастью, никого не нашел", — цитирует пресс-служба ведомства одного из юношей. Уточняется, что возгорание произошло из-за непогашенной церковной свечки. Дедушка во время пожара спал, его разбудили стучавшие в дверь подростки. После ЧП пострадавшего с признаками отравления продуктами горения отвезли в больницу. Приехавшие на место пожарные с помощью спецлестницы эвакуировали из дома еще двух человек. Как отметили в МЧС, благодаря действиям юношей удалось спасти человеческую жизнь. В ближайшее время их представят к награждению ведомственными знаками отличия.
https://ria.ru/20231007/spasenie-1901100335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, пермь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермский край
Хорошие новости, Происшествия, Пермь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пермский край
В Перми двое подростков спасли пенсионера из горящей квартиры
В Перми наградят двоих подростков, спасших пенсионера из пожара в квартире
ПЕРМЬ, 1 ноя — РИА Новости. Два подростка спасли пенсионера при пожаре в Перми, сообщило краевое управление МЧС.
По информации ведомства, юноши Максим и Тимофей проходили мимо дома по улице Автозаводской и заметили пламя в окне квартиры на втором этаже. Подростки забежали в подъезд, увидели дым и стали оповещать жильцов. Дверь квартиры на втором этаже, где случился пожар, открыл 87-летний мужчина. Ребята вывели его на улицу. Женщина из соседней квартиры покинула дом самостоятельно.
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"Мы вывели дедушку на свежий воздух. Пока я по сотовому вызывал пожарных, Тимофей, намочив тряпку и приложив ко рту, проверил, остались ли в той квартире еще люди, но, к счастью, никого не нашел", — цитирует пресс-служба ведомства одного из юношей.
Уточняется, что возгорание произошло из-за непогашенной церковной свечки. Дедушка во время пожара спал, его разбудили стучавшие в дверь подростки. После ЧП пострадавшего с признаками отравления продуктами горения отвезли в больницу. Приехавшие на место пожарные с помощью спецлестницы эвакуировали из дома еще двух человек.
Как отметили в МЧС, благодаря действиям юношей удалось спасти человеческую жизнь. В ближайшее время их представят к награждению ведомственными знаками отличия.
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