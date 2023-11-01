Рейтинг@Mail.ru
В Перми двое подростков спасли пенсионера из горящей квартиры - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
16:12 01.11.2023 (обновлено: 16:58 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/pozhar-1906731779.html
В Перми двое подростков спасли пенсионера из горящей квартиры
В Перми двое подростков спасли пенсионера из горящей квартиры - РИА Новости, 01.11.2023
В Перми двое подростков спасли пенсионера из горящей квартиры
Два подростка спасли пенсионера при пожаре в Перми, сообщило краевое управление МЧС. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T16:12
2023-11-01T16:58
хорошие новости
происшествия
пермь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пермский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_615:0:3000:1341_1920x0_80_0_0_dad715577aab5f69805242e1a90054da.jpg
ПЕРМЬ, 1 ноя — РИА Новости. Два подростка спасли пенсионера при пожаре в Перми, сообщило краевое управление МЧС. По информации ведомства, юноши Максим и Тимофей проходили мимо дома по улице Автозаводской и заметили пламя в окне квартиры на втором этаже. Подростки забежали в подъезд, увидели дым и стали оповещать жильцов. Дверь квартиры на втором этаже, где случился пожар, открыл 87-летний мужчина. Ребята вывели его на улицу. Женщина из соседней квартиры покинула дом самостоятельно. "Мы вывели дедушку на свежий воздух. Пока я по сотовому вызывал пожарных, Тимофей, намочив тряпку и приложив ко рту, проверил, остались ли в той квартире еще люди, но, к счастью, никого не нашел", — цитирует пресс-служба ведомства одного из юношей. Уточняется, что возгорание произошло из-за непогашенной церковной свечки. Дедушка во время пожара спал, его разбудили стучавшие в дверь подростки. После ЧП пострадавшего с признаками отравления продуктами горения отвезли в больницу. Приехавшие на место пожарные с помощью спецлестницы эвакуировали из дома еще двух человек. Как отметили в МЧС, благодаря действиям юношей удалось спасти человеческую жизнь. В ближайшее время их представят к награждению ведомственными знаками отличия.
https://ria.ru/20231007/spasenie-1901100335.html
https://ria.ru/20230914/pozhar-1896254894.html
пермь
россия
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермский край
Хорошие новости, Происшествия, Пермь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пермский край
В Перми двое подростков спасли пенсионера из горящей квартиры

В Перми наградят двоих подростков, спасших пенсионера из пожара в квартире

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в медиабанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 1 ноя — РИА Новости. Два подростка спасли пенсионера при пожаре в Перми, сообщило краевое управление МЧС.
По информации ведомства, юноши Максим и Тимофей проходили мимо дома по улице Автозаводской и заметили пламя в окне квартиры на втором этаже. Подростки забежали в подъезд, увидели дым и стали оповещать жильцов. Дверь квартиры на втором этаже, где случился пожар, открыл 87-летний мужчина. Ребята вывели его на улицу. Женщина из соседней квартиры покинула дом самостоятельно.
Сотрудники МЧС возле Курганской больницы скорой медицинской помощи, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
В Кургане спасатели вытащили пять человек из огня в больнице
7 октября, 06:18
"Мы вывели дедушку на свежий воздух. Пока я по сотовому вызывал пожарных, Тимофей, намочив тряпку и приложив ко рту, проверил, остались ли в той квартире еще люди, но, к счастью, никого не нашел", — цитирует пресс-служба ведомства одного из юношей.
Уточняется, что возгорание произошло из-за непогашенной церковной свечки. Дедушка во время пожара спал, его разбудили стучавшие в дверь подростки. После ЧП пострадавшего с признаками отравления продуктами горения отвезли в больницу. Приехавшие на место пожарные с помощью спецлестницы эвакуировали из дома еще двух человек.
Как отметили в МЧС, благодаря действиям юношей удалось спасти человеческую жизнь. В ближайшее время их представят к награждению ведомственными знаками отличия.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
При пожаре в Москве спасли четырех взрослых и ребенка
14 сентября, 09:54
 
Хорошие новостиПроисшествияПермьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пермский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала