https://ria.ru/20231101/pozhar-1906610386.html

Два человека погибли при пожаре в квартире в Ставрополе

Два человека погибли при пожаре в квартире в Ставрополе - РИА Новости, 01.11.2023

Два человека погибли при пожаре в квартире в Ставрополе

Два человека погибли и трое пострадали в результате пожара в квартире на первом этаже дома в Ставрополе, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T10:19

2023-11-01T10:19

2023-11-01T12:07

происшествия

ставрополь

ставропольский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 1 ноя – РИА Новости. Два человека погибли и трое пострадали в результате пожара в квартире на первом этаже дома в Ставрополе, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю. По данным ведомства, возгорание произошло в 00.14 мск в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома на улице Ленина, 408А. Пожар ликвидировали на площади 60 квадратных метров. "В результате пожара погибли 2 человека (детей нет), пострадали 3 человека, из них 1 ребёнок, спасены 10 человек, из них 5 детей, эвакуированы 15 человек", – говорится в сообщении. Отмечается, что на тушении были задействованы 43 человека и 13 единиц техники.Управление СК по Ставропольскому краю в Telegram-канале сообщило, что погибли мужчины 1996 и 1948 годов рождения. По предварительным данным, причиной пожара могли стать неосторожное обращение с огнем или бытовыми приборами, работают эксперты.

https://ria.ru/20231030/pozhar-1906081762.html

ставрополь

ставропольский край

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Кирилл Волков

происшествия, ставрополь, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)