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Два человека погибли при пожаре в квартире в Ставрополе - РИА Новости, 01.11.2023
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10:19 01.11.2023 (обновлено: 12:07 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/pozhar-1906610386.html
Два человека погибли при пожаре в квартире в Ставрополе
Два человека погибли при пожаре в квартире в Ставрополе - РИА Новости, 01.11.2023
Два человека погибли при пожаре в квартире в Ставрополе
Два человека погибли и трое пострадали в результате пожара в квартире на первом этаже дома в Ставрополе, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:19
2023-11-01T12:07
происшествия
ставрополь
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 1 ноя – РИА Новости. Два человека погибли и трое пострадали в результате пожара в квартире на первом этаже дома в Ставрополе, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю. По данным ведомства, возгорание произошло в 00.14 мск в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома на улице Ленина, 408А. Пожар ликвидировали на площади 60 квадратных метров. "В результате пожара погибли 2 человека (детей нет), пострадали 3 человека, из них 1 ребёнок, спасены 10 человек, из них 5 детей, эвакуированы 15 человек", – говорится в сообщении. Отмечается, что на тушении были задействованы 43 человека и 13 единиц техники.Управление СК по Ставропольскому краю в Telegram-канале сообщило, что погибли мужчины 1996 и 1948 годов рождения. По предварительным данным, причиной пожара могли стать неосторожное обращение с огнем или бытовыми приборами, работают эксперты.
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ставрополь
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происшествия, ставрополь, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставрополь, Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Два человека погибли при пожаре в квартире в Ставрополе

Два человека погибли и трое пострадали при пожаре в квартире в Ставрополе

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 1 ноя – РИА Новости. Два человека погибли и трое пострадали в результате пожара в квартире на первом этаже дома в Ставрополе, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю.
По данным ведомства, возгорание произошло в 00.14 мск в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома на улице Ленина, 408А. Пожар ликвидировали на площади 60 квадратных метров.
"В результате пожара погибли 2 человека (детей нет), пострадали 3 человека, из них 1 ребёнок, спасены 10 человек, из них 5 детей, эвакуированы 15 человек", – говорится в сообщении. Отмечается, что на тушении были задействованы 43 человека и 13 единиц техники.
Управление СК по Ставропольскому краю в Telegram-канале сообщило, что погибли мужчины 1996 и 1948 годов рождения. По предварительным данным, причиной пожара могли стать неосторожное обращение с огнем или бытовыми приборами, работают эксперты.
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ПроисшествияСтавропольСтавропольский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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