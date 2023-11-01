https://ria.ru/20231101/pozhar-1906572522.html

При пожаре в частном доме на Сахалине погибли два человека

При пожаре в частном доме на Сахалине погибли два человека - РИА Новости, 01.11.2023

При пожаре в частном доме на Сахалине погибли два человека

Два человека погибли в среду при пожаре в частном доме в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T02:03

2023-11-01T02:03

2023-11-01T02:11

происшествия

россия

сахалин

южно-сахалинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Два человека погибли в среду при пожаре в частном доме в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба МЧС России. "Пожарного извещателя не было - в огне погибли два человека", - говорится в сообщении ведомства. По информации главного управления МЧС России по Сахалинской области, к моменту прибытия пожарных открытым пламенем горел частный дом на площади 50 квадратных метров. К утру возгорание было ликвидировано. Причины возгорания устанавливаются.

https://ria.ru/20231031/pozhar-1906431741.html

россия

сахалин

южно-сахалинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, сахалин, южно-сахалинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)