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При пожаре в частном доме на Сахалине погибли два человека - РИА Новости, 01.11.2023
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02:03 01.11.2023 (обновлено: 02:11 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/pozhar-1906572522.html
При пожаре в частном доме на Сахалине погибли два человека
При пожаре в частном доме на Сахалине погибли два человека - РИА Новости, 01.11.2023
При пожаре в частном доме на Сахалине погибли два человека
Два человека погибли в среду при пожаре в частном доме в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T02:03
2023-11-01T02:11
происшествия
россия
сахалин
южно-сахалинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Два человека погибли в среду при пожаре в частном доме в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба МЧС России. "Пожарного извещателя не было - в огне погибли два человека", - говорится в сообщении ведомства. По информации главного управления МЧС России по Сахалинской области, к моменту прибытия пожарных открытым пламенем горел частный дом на площади 50 квадратных метров. К утру возгорание было ликвидировано. Причины возгорания устанавливаются.
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россия
сахалин
южно-сахалинск
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происшествия, россия, сахалин, южно-сахалинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Сахалин, Южно-Сахалинск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в частном доме на Сахалине погибли два человека

МЧС: при пожаре в частном доме на Сахалине погибли два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Два человека погибли в среду при пожаре в частном доме в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Пожарного извещателя не было - в огне погибли два человека", - говорится в сообщении ведомства.
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По информации главного управления МЧС России по Сахалинской области, к моменту прибытия пожарных открытым пламенем горел частный дом на площади 50 квадратных метров. К утру возгорание было ликвидировано. Причины возгорания устанавливаются.
 
ПроисшествияРоссияСахалинЮжно-СахалинскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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