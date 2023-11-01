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ВСУ за сутки потеряли более 190 военнослужащих на Южнодонецком направлении
ВСУ за сутки потеряли более 190 военнослужащих на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 01.11.2023
ВСУ за сутки потеряли более 190 военнослужащих на Южнодонецком направлении
ВС РФ за сутки на Южнодонецком направлении уничтожили более 190 военнослужащих и 8 единиц техники ВСУ, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:16
2023-11-01T15:16
2023-11-01T15:19
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
угледар
старомайорское
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ВС РФ за сутки на Южнодонецком направлении уничтожили более 190 военнослужащих и 8 единиц техники ВСУ, сообщили в среду в Минобороны России."На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики. Потери противника составили более 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей", - сообщили в ведомстве.
угледар
старомайорское
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, угледар, старомайорское
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Угледар, Старомайорское
ВСУ за сутки потеряли более 190 военнослужащих на Южнодонецком направлении
МО: ВСУ за сутки потеряли более 190 военнослужащих на Южнодонецком направлении