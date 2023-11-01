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ВСУ за сутки потеряли более 190 военнослужащих на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 01.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:16 01.11.2023 (обновлено: 15:19 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/poteri-1906712643.html
ВСУ за сутки потеряли более 190 военнослужащих на Южнодонецком направлении
ВСУ за сутки потеряли более 190 военнослужащих на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 01.11.2023
ВСУ за сутки потеряли более 190 военнослужащих на Южнодонецком направлении
ВС РФ за сутки на Южнодонецком направлении уничтожили более 190 военнослужащих и 8 единиц техники ВСУ, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:16
2023-11-01T15:19
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
угледар
старомайорское
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ВС РФ за сутки на Южнодонецком направлении уничтожили более 190 военнослужащих и 8 единиц техники ВСУ, сообщили в среду в Минобороны России."На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики. Потери противника составили более 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей", - сообщили в ведомстве.
угледар
старомайорское
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, угледар, старомайорское
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Угледар, Старомайорское
ВСУ за сутки потеряли более 190 военнослужащих на Южнодонецком направлении

МО: ВСУ за сутки потеряли более 190 военнослужащих на Южнодонецком направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ВС РФ за сутки на Южнодонецком направлении уничтожили более 190 военнослужащих и 8 единиц техники ВСУ, сообщили в среду в Минобороны России.
"На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики. Потери противника составили более 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей", - сообщили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныУгледарСтаромайорское
 
 
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