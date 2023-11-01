https://ria.ru/20231101/poteri-1906712643.html

ВСУ за сутки потеряли более 190 военнослужащих на Южнодонецком направлении

ВСУ за сутки потеряли более 190 военнослужащих на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 01.11.2023

ВСУ за сутки потеряли более 190 военнослужащих на Южнодонецком направлении

ВС РФ за сутки на Южнодонецком направлении уничтожили более 190 военнослужащих и 8 единиц техники ВСУ, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T15:16

2023-11-01T15:16

2023-11-01T15:19

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

угледар

старомайорское

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331729_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_c9d72a94ebfeb2e511e0375441d6ce22.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ВС РФ за сутки на Южнодонецком направлении уничтожили более 190 военнослужащих и 8 единиц техники ВСУ, сообщили в среду в Минобороны России."На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики. Потери противника составили более 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей", - сообщили в ведомстве.

угледар

старомайорское

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, угледар, старомайорское