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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 01.11.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" за сутки на донецком направлении поразила живую силу и технику ВСУ у Курдюмовки и Клещеевки в ДНР – потери Украины составили до 245... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:09
2023-11-01T15:09
2023-11-01T15:12
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за сутки на донецком направлении поразила живую силу и технику ВСУ у Курдюмовки и Клещеевки в ДНР – потери Украины составили до 245 военных убитыми и ранеными и 8 единиц техники, в том числе один танк Leopard, сообщили в среду в Минобороны России.По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику 28-й, 93-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки в ДНР."Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 245-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - говорится в сводке.
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Украина
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 245 солдат, танка Leopard на Донецком направлении