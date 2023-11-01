https://ria.ru/20231101/poteri-1906708145.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 01.11.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Группировка ВС РФ "Юг" за сутки на донецком направлении поразила живую силу и технику ВСУ у Курдюмовки и Клещеевки в ДНР – потери Украины составили до 245... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T15:09

2023-11-01T15:09

2023-11-01T15:12

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_5a16a1a634a611c94624a351a0ce2760.jpg

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за сутки на донецком направлении поразила живую силу и технику ВСУ у Курдюмовки и Клещеевки в ДНР – потери Украины составили до 245 военных убитыми и ранеными и 8 единиц техники, в том числе один танк Leopard, сообщили в среду в Минобороны России.По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику 28-й, 93-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки в ДНР."Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 245-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - говорится в сводке.

россия

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина