https://ria.ru/20231101/pomosch-1906721027.html

Башкирские волонтеры начали плести маскировочные сети "под снег"

Башкирские волонтеры начали плести маскировочные сети "под снег" - РИА Новости, 01.11.2023

Башкирские волонтеры начали плести маскировочные сети "под снег"

Волонтеры Калтасинского района Башкирии начали плести зимний вариант маскировочных сетей из белых нитей, чтобы отправить их в зону спецоперации, сообщили РИА... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T15:44

2023-11-01T15:44

2023-11-01T17:37

надежные люди

республика башкортостан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906718875_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3ba47a4ded39de609fb8dd4277ee214c.jpg

УФА, 1 ноя – РИА Новости. Волонтеры Калтасинского района Башкирии начали плести зимний вариант маскировочных сетей из белых нитей, чтобы отправить их в зону спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной мэрии. "Ежедневно в кинотеатре "Победа" в селе Калтасы собираются волонтеры, неравнодушные жители, сотрудники организаций райцентра, чтобы сплести защитные изделия для военнослужащих специальной военной операции. Сейчас цвет маскировочных сетей сменился на зимний, белоснежный вариант. Здесь начали плести защитные изделия "под снег", - рассказали в пресс-службе. В мэрии агентству пояснили, что материалы для изготовления сетей волонтеры покупают на собранные жителями района средства. "Запрос на маскировочные сети большой. Военнослужащие, приезжающие в родные края в кратковременные отпуска, регулярно приходят сюда, увозят их на фронт. Поэтому и трудятся все буквально не покладая рук. Более опытные мастера учат новичков. Каждый может прийти в кинотеатр, чтобы внести свой вклад в это большое важное дело", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231029/masteritsy-1905959235.html

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика башкортостан