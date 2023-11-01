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Башкирские волонтеры начали плести маскировочные сети "под снег"
Башкирские волонтеры начали плести маскировочные сети "под снег" - РИА Новости, 01.11.2023
Башкирские волонтеры начали плести маскировочные сети "под снег"
Волонтеры Калтасинского района Башкирии начали плести зимний вариант маскировочных сетей из белых нитей, чтобы отправить их в зону спецоперации, сообщили РИА... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:44
2023-11-01T15:44
2023-11-01T17:37
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УФА, 1 ноя – РИА Новости. Волонтеры Калтасинского района Башкирии начали плести зимний вариант маскировочных сетей из белых нитей, чтобы отправить их в зону спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной мэрии. "Ежедневно в кинотеатре "Победа" в селе Калтасы собираются волонтеры, неравнодушные жители, сотрудники организаций райцентра, чтобы сплести защитные изделия для военнослужащих специальной военной операции. Сейчас цвет маскировочных сетей сменился на зимний, белоснежный вариант. Здесь начали плести защитные изделия "под снег", - рассказали в пресс-службе. В мэрии агентству пояснили, что материалы для изготовления сетей волонтеры покупают на собранные жителями района средства. "Запрос на маскировочные сети большой. Военнослужащие, приезжающие в родные края в кратковременные отпуска, регулярно приходят сюда, увозят их на фронт. Поэтому и трудятся все буквально не покладая рук. Более опытные мастера учат новичков. Каждый может прийти в кинотеатр, чтобы внести свой вклад в это большое важное дело", - добавили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан
Надежные люди, Республика Башкортостан
Башкирские волонтеры начали плести маскировочные сети "под снег"
В Калтасинском районе Башкирии начали плести зимний вариант маскировочных сетей
УФА, 1 ноя – РИА Новости. Волонтеры Калтасинского района Башкирии начали плести зимний вариант маскировочных сетей из белых нитей, чтобы отправить их в зону спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной мэрии.
"Ежедневно в кинотеатре "Победа" в селе Калтасы собираются волонтеры, неравнодушные жители, сотрудники организаций райцентра, чтобы сплести защитные изделия для военнослужащих специальной военной операции. Сейчас цвет маскировочных сетей сменился на зимний, белоснежный вариант. Здесь начали плести защитные изделия "под снег", - рассказали в пресс-службе.
В мэрии агентству пояснили, что материалы для изготовления сетей волонтеры покупают на собранные жителями района средства.
"Запрос на маскировочные сети большой. Военнослужащие, приезжающие в родные края в кратковременные отпуска, регулярно приходят сюда, увозят их на фронт. Поэтому и трудятся все буквально не покладая рук. Более опытные мастера учат новичков. Каждый может прийти в кинотеатр, чтобы внести свой вклад в это большое важное дело", - добавили в пресс-службе.
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