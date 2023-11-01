В ФРГ идет расследование против измазавшего краской активистку полицейского
В Берлине идет расследование против полицейского, измазавшего краской активистку
© Letzte Generation/XСотрудник правоохранительных органов применил силу и измазал краской активистку движения "Последнее поколение" во время акции в Берлине
Сотрудник правоохранительных органов применил силу и измазал краской активистку движения "Последнее поколение" во время акции в Берлине
БЕРЛИН, 1 ноя - РИА Новости. Полиция в Берлине ведет расследование в отношении правоохранителя, участвовавшего в разгоне активисток германского движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation), которые во вторник разрисовали оранжевой краской фасад ведомства канцлера и плитку перед ним, написав "Олаф лжет"; правоохранителя подозревают в нанесении телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей, сообщила газета Welt.
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"После того как участники "Последнего поколения" нанесли краску на стену в правительственном районе Берлина, полицейский, предположительно, применил силу против активистов. В настоящее время в отношении него ведется расследование", - пишет издание со ссылкой на пресс-секретаря полиции.
Уточняется, что правоохранителя подозревают в нанесении телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей. "В зависимости от результатов расследования будет также рассмотрен вопрос о возможном привлечении к дисциплинарной ответственности. Дело взято на контроль специализированным отделом Государственного управления криминальной полиции", - пояснила газета.
Отмечается, что сотрудник полиции, о котором идет речь, был одет в штатское, он при разгоне активисток повалил двух девушек на землю, выхватил у одной из них кисточку с остатками оранжевой краски, с которой члены "Последнего поколения" пришли на акцию, и измазал ею лицо другой девушки. Это также следует из кадров видеозаписи, которую распространила пресс-служба движения.
Ранее сообщалось, что около 70 представителей германского движения "Последнее поколение" во вторник разрисовали оранжевой краской фасад ведомства канцлера и плитку перед ним, написав "Олаф лжет", тем самым обвинив канцлера ФРГ в бездействии при борьбе с "климатической катастрофой".