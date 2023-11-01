https://ria.ru/20231101/pokhischenie-1906564716.html
Юрист объяснил, как мошенники похищают людей на расстоянии
Юрист объяснил, как мошенники похищают людей на расстоянии - РИА Новости, 01.11.2023
Юрист объяснил, как мошенники похищают людей на расстоянии
Мошенники придумали схему с похищением, жертвами которой становятся пожилые люди, рассказал в беседе агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T02:15
2023-11-01T02:15
2023-11-01T02:15
общество
россия
украина
иван соловьев (юрист)
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150488/09/1504880933_0:200:3872:2378_1920x0_80_0_0_d8fa00a3833e0ec175373caf0d8508a4.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Мошенники придумали схему с похищением, жертвами которой становятся пожилые люди, рассказал в беседе агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.“Чтобы не стать жертвой такой схемы, необходимо исключить разговоры по телефону с незнакомыми людьми, кем бы они ни представлялись и какую бы информацию ни озвучивали”, — предупредил Соловьев.Для преступной махинации используют информацию из всевозможных баз данных. Жертве поступает звонок “из спецслужб” с сообщением, что недобросовестные сотрудники банка пытаются переправить ее деньги на Украину. Чтобы избежать уголовного наказания и “оказать поддержку следствию”, мошенники требуют перевести средства на “безопасные счета”, посоветовал юрист.Параллельно жертву запугивают, запрещая общаться с близкими и родственниками — убеждая, операция секретная. Если это удается, следующий шаг — выманить собеседника на “конспиративную квартиру”, по пути заставив поменять сим-карту в телефоне. Пока человек едет в другой город или регион, его родственникам звонят и шантажируют, требуя денег за возвращение похищенного.
https://ria.ru/20231029/blokirovka-1905907356.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150488/09/1504880933_222:0:3678:2592_1920x0_80_0_0_10f0377993d000b9c3b9aa8edfcc72c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, украина, иван соловьев (юрист), мошенничество
Общество, Россия, Украина, Иван Соловьев (юрист), Мошенничество
Юрист объяснил, как мошенники похищают людей на расстоянии
Юрист Соловьев: мошенники похищают людей на расстоянии