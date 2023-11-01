Рейтинг@Mail.ru
Юрист объяснил, как мошенники похищают людей на расстоянии - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/pokhischenie-1906564716.html
Юрист объяснил, как мошенники похищают людей на расстоянии
Юрист объяснил, как мошенники похищают людей на расстоянии - РИА Новости, 01.11.2023
Юрист объяснил, как мошенники похищают людей на расстоянии
Мошенники придумали схему с похищением, жертвами которой становятся пожилые люди, рассказал в беседе агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T02:15
2023-11-01T02:15
общество
россия
украина
иван соловьев (юрист)
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150488/09/1504880933_0:200:3872:2378_1920x0_80_0_0_d8fa00a3833e0ec175373caf0d8508a4.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Мошенники придумали схему с похищением, жертвами которой становятся пожилые люди, рассказал в беседе агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.“Чтобы не стать жертвой такой схемы, необходимо исключить разговоры по телефону с незнакомыми людьми, кем бы они ни представлялись и какую бы информацию ни озвучивали”, — предупредил Соловьев.Для преступной махинации используют информацию из всевозможных баз данных. Жертве поступает звонок “из спецслужб” с сообщением, что недобросовестные сотрудники банка пытаются переправить ее деньги на Украину. Чтобы избежать уголовного наказания и “оказать поддержку следствию”, мошенники требуют перевести средства на “безопасные счета”, посоветовал юрист.Параллельно жертву запугивают, запрещая общаться с близкими и родственниками — убеждая, операция секретная. Если это удается, следующий шаг — выманить собеседника на “конспиративную квартиру”, по пути заставив поменять сим-карту в телефоне. Пока человек едет в другой город или регион, его родственникам звонят и шантажируют, требуя денег за возвращение похищенного.
https://ria.ru/20231029/blokirovka-1905907356.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150488/09/1504880933_222:0:3678:2592_1920x0_80_0_0_10f0377993d000b9c3b9aa8edfcc72c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, украина, иван соловьев (юрист), мошенничество
Общество, Россия, Украина, Иван Соловьев (юрист), Мошенничество
Юрист объяснил, как мошенники похищают людей на расстоянии

Юрист Соловьев: мошенники похищают людей на расстоянии

© Fotolia / lavioМужчина разговаривает по телефону
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Fotolia / lavio
Мужчина разговаривает по телефону. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Мошенники придумали схему с похищением, жертвами которой становятся пожилые люди, рассказал в беседе агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.
«
“Чтобы не стать жертвой такой схемы, необходимо исключить разговоры по телефону с незнакомыми людьми, кем бы они ни представлялись и какую бы информацию ни озвучивали”, — предупредил Соловьев.
Для преступной махинации используют информацию из всевозможных баз данных. Жертве поступает звонок “из спецслужб” с сообщением, что недобросовестные сотрудники банка пытаются переправить ее деньги на Украину. Чтобы избежать уголовного наказания и “оказать поддержку следствию”, мошенники требуют перевести средства на “безопасные счета”, посоветовал юрист.
Параллельно жертву запугивают, запрещая общаться с близкими и родственниками — убеждая, операция секретная. Если это удается, следующий шаг — выманить собеседника на “конспиративную квартиру”, по пути заставив поменять сим-карту в телефоне. Пока человек едет в другой город или регион, его родственникам звонят и шантажируют, требуя денег за возвращение похищенного.
Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
Специалист назвал переводы, из-за которых блокируют банковские карты
29 октября, 02:15
 
ОбществоРоссияУкраинаИван Соловьев (юрист)Мошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала