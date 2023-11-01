https://ria.ru/20231101/pokhischenie-1906564716.html

Юрист объяснил, как мошенники похищают людей на расстоянии

Юрист объяснил, как мошенники похищают людей на расстоянии - РИА Новости, 01.11.2023

Юрист объяснил, как мошенники похищают людей на расстоянии

Мошенники придумали схему с похищением, жертвами которой становятся пожилые люди, рассказал в беседе агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T02:15

2023-11-01T02:15

2023-11-01T02:15

общество

россия

украина

иван соловьев (юрист)

мошенничество

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Мошенники придумали схему с похищением, жертвами которой становятся пожилые люди, рассказал в беседе агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.“Чтобы не стать жертвой такой схемы, необходимо исключить разговоры по телефону с незнакомыми людьми, кем бы они ни представлялись и какую бы информацию ни озвучивали”, — предупредил Соловьев.Для преступной махинации используют информацию из всевозможных баз данных. Жертве поступает звонок “из спецслужб” с сообщением, что недобросовестные сотрудники банка пытаются переправить ее деньги на Украину. Чтобы избежать уголовного наказания и “оказать поддержку следствию”, мошенники требуют перевести средства на “безопасные счета”, посоветовал юрист.Параллельно жертву запугивают, запрещая общаться с близкими и родственниками — убеждая, операция секретная. Если это удается, следующий шаг — выманить собеседника на “конспиративную квартиру”, по пути заставив поменять сим-карту в телефоне. Пока человек едет в другой город или регион, его родственникам звонят и шантажируют, требуя денег за возвращение похищенного.

https://ria.ru/20231029/blokirovka-1905907356.html

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общество, россия, украина, иван соловьев (юрист), мошенничество